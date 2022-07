La ‘amnesia’ del PSOE: Los tuits socialistas contra Bildu que sonrojan hasta a Sánchez

Nueva demostración de que Pedro Sánchez está dispuesto a lo que sea para permanecer en el poder.

El presidente del Gobierno sacó adelante el proyecto de Ley de Memoria Democrática, el decreto anticrisis y la proposición de ley para contrarreformar un artículo de la ley orgánica del Poder Judicial con el apoyo fiel de EH Bildu. Sí, el mismo partido con el que el PSOE y el propio Sánchez negaron que jamás pactarían.

Los usuarios de las redes sociales no dudaron en poner en evidencia al ‘amnésico’ PSOE con un recordatorio de sus viejos tuits donde negaban toda opción de pactar o llegar a una alianza con el partido proetarra.

Por ejemplo, uno de febrero de 2014 cuando Elena Valenciano afirmó “el PSOE no va a ir con Bildu ni a la vuelta de la esquina”. Una afirmación que se compartió desde la cuenta oficial del partido y que ha envejecido bastante mal.

No se trata de un caso aislado. También hay otro tuit de la cuenta oficial del PSOE en el que se indicó: “Curioso aquel que se dice que es de izquierdas y está dispuesto a pactar con el PP y hasta con Bildu”.

Las mentiras de Sánchez

Desde el Partido Popular realizaron un vídeo recopilatorio de todas las veces que, desde abril de 2015, Pedro Sánchez rechazó energéticamente cualquier opción de pactar o de negociar con Bildu.

El líder del PSOE afirma en distintas entrevistas que no pactaría, ni se reuniría con dicha agrupación política. Incluso, interrogado por el periodista Cake Minuesa, Sánchez afirma que “esa es una pregunta que ofende”.

“Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar, con Bildu no vamos a pactar”, afirmó en tono ‘chulesco’ en abril de 2015.

Una idea que recalcó en julio de 2019, cuando declaró que “el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición, y es que: con Bildu no se acuerda nada”.

Los actuales acuerdos con Bildu, pese a negar dicha opción por años, deterioran aún más la imagen de un Pedro Sánchez que protagonizó la nefasta gestión sanitaria del Gobierno ante el COVID-19 y que ordenó desde Ferraz prohibir las señales de luto o duelo a sus alcaldes.

En este sentido, Pablo Casado le dedicó un ‘tweet’ donde afirmó:

“Sánchez negocia el estado de alarma con los proetarras que ayer atacaron la casa de su candidata en País Vasco. Y lo hace a cambio de derogar la reforma laboral que ha creado 3 millones de empleos y que ampara los ERTE para 4 millones de familias. España no merece este presidente”.

El verdadero rostro de Otegi

Javier Negre se encontró a Arnaldo Otegi en el hall de un hotel de Barcelona durante febrero de 2021, por lo que aprovechó para preguntarle al aliado de Pedro Sánchez si finalmente condenaba el terrorismo de ETA.

En el vídeo, que se volvió viral en las redes sociales, se puede ver cómo el periodista de ‘Estado de Alarma’ se acercó realizándole una pregunta directa: “… Sí condena el terrorismo de ETA”.

Al no tener respuesta, insistió: “es solo esa pregunta… Arnaldo, una pregunta… si condenas el terrorismo de ETA”. Al no poder entrar en el ascensor, Otegi se volteó y sin dudarlo le respondió un rotundo: “¡No!”.

“¿Seguro?”, le dio la oportunidad de rectificar Negre, pero el líder de EH Bildu ya había mostrado su conocido posicionamiento a favor de ETA, ese que desde el Gobierno PSOE-Podemos han venido intentando blanquear.

Es importante recordar que, en diciembre de 2020, el que fue secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, reiteró la necesidad de la «normalización democrática» de Bildu pese a la reapertura de la causa contra Otegi por pertenencia a organización terrorista.

Incluso, el exministro de Fomento se limitó a calificar de “acciones personales” el apoyo de Otegi a la banda terrorista, en un fallido intento de separar su polémica figura del pacto socialista con EH Bildu.