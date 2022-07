La melonada de Garzón: aconseja comer melón y sandía cuando su precio está disparado

Algo que es habitual cada mes es que el ministro de Izquierda Unida Alberto Garzón recomiende a sus seguidores cuáles son las frutas idóneas y de temporada.

Este mes de julio, con el verano en su pleno esplendor, no podían faltar las más importantes en esta época: el melón y la sandía.

Sin embargo, que el Ministerio de Consumo hiciera esa recomendación causó mucha indignación por parte de los ciudadanos, y es que justo estas dos frutas incrementaron su precio un 139% y un 50% respecto al año pasado debido a la inflación.

Al parecer, Garzón no tiene pelos en la lengua, ya que justo recomienda las frutas más caras del mercado y anima a los ciudadanos españoles a que las compren. Esto indignó muchísimo a la población por la falta de empatía del ministro por quienes lo están pasando peor debido a esta situación de crisis y no pueden permitirse pagar tanto dinero por dichos alimentos.

Según apunta Okdiario, los precios medios nacionales publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación apuntan que el melón subió su precio un 139% más desde junio de 2021 a junio de este año, mientras que la sandía lo ha hecho un 50%.

Sin embargo, estas no son los únicos alimentos que se vieron afectados por la inflación. Más concretamente, los plátanos se incrementaron un 171%, las cebollas, un 106%, mientras que el tomate aumentó un 49%.

Todo esto hizo que los ciudadanos dejaran sus comentarios de disconformidad al respecto.

«Todo supercaro. ¿Ha ido el ministro a comprar fruta?». «Un lujo asiático, nos encantaría poder comprar fruta». «A ver quien come sandía, la cual me encanta, pero está a precio de oro».

Otras meteduras de pata de Garzón

No hay que olvidar otra publicación por parte de Garzón que dio mucho de que hablar. Más concretamente, el pasado mes de mayo, el ministro recomendaba comer acelgas y apio. Esto no sería para tanto si no fuera por el hecho de que se le pilló poniéndose morado de jamón serrano después de pedir a los españoles que redujeran el consumo de carne.

Antes de eso, otra de las campañas promovidas por él causó muchos comentarios negativos. Dicha campaña contó con un presupuesto de 65,7 millones, para enseñar a los españoles cómo debían guardar los huevos en la nevera.