Daniel Lacalle enfurece a ‘Facuo’ y Eduardo Garzón con un dato económico de Sánchez y un legendario ‘zasca’

Daniel Lacalle solo necesitó un gráfico para despertar el nerviosismo de la izquierda y de la extrema izquierda.

El reconocido economista publicó una infografía, con datos del Ministerio de Hacienda, en donde se evidencia que el gobierno de Pedro Sánchez es uno de los más caros para el bolsillo de todos los españoles.

No en vano, el gobierno PSOE-Podemos cuenta con los niveles más altos alcanzados en el ‘techo de gastos’, superando la elevada marca alcanzada por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero durante 2010.

El dato inquietó tanto a Rubén Sánchez como a Eduardo Garzón, quienes no dudaron en atacar a Lacalle justificando el desmesurado gasto del gobierno de Pedro Sánchez.

El hermano del ministro de Consumo, Alberto Garzón, no dudó en intentar desacreditar al economista para echar un salvavidas al PSOE-Podemos:

“Lo que Lacalle llama gasto son compras de vacunas, contratación de sanitarios, ayudas a empresas con problemas, ERTES para evitar despidos, ingreso mínimo vital, contratación de servicios a todo tipo de empresas, etc. pero para él y los economistas liberales es algo muy malo…”.

Lo que Lacalle llama gasto son compras de vacunas, contratación de sanitarios, ayudas a empresas con problemas, ERTES para evitar despidos, ingreso mínimo vital, contratación de servicios a todo tipo de empresas, etc. pero para él y los economistas liberales es algo muy malo… https://t.co/orHQVucSVH — Eduardo Garzón (@edugaresp) July 27, 2022

Un mensaje casi idéntico al publicado por Rubén Sánchez (Facua), quien volvió a dejar claro que solo defiende los intereses del Gobierno, al mejor estilo de UGT o CCOO: “Dice Lacalle que Sánchez es un irresponsable por gastar tanto dinero en vacunas para que no muriese la gente o en ERTES para evitar la ruina a empresas y trabajadores”.

Dice Lacalle que Sánchez es un irresponsable por gastar tanto dinero en vacunas para que no muriese la gente o en ERTES para evitar la ruina a empresas y trabajadores. https://t.co/LLbSUsbyNJ — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) July 27, 2022

Si bien Lacalle solo respondió a Garzón, el ‘zasca’ sacudió a los dos por igual. Con fina ironía, echó por tierra los argumentos de ambos recordándole tan solo algunos de los gastos superfluos e innecesarios que se sacan del bolsillo de todos los españoles.

“Uy, qué generosidad con el dinero de los demás. Y 22 ministerios, 60.000 millones de gasto ineficiente según IEE, con 14.000 millones de subvenciones sin justificar según la AIReF, y la legión de asesores y vuelos de Falcon del gobierno….”

Uy, qué generosidad con el dinero de los demás. Y 22 ministerios, 60.000 millones de gasto ineficiente según IEE, con 14.000 millones de subvenciones sin justificar según la AIReF, y la legión de asesores y vuelos de Falcon del gobierno…. https://t.co/vRdpTFUbio — Daniel Lacalle (@dlacalle) July 27, 2022

El PSOE no se salva

El ‘zasca’ de Lacalle llegó poco después de que también le pintara la cara a Rafael Simancas.

El diputado del PSOE publicó un tuit donde afirmó que: “A ver, repitan conmigo, es fácil: EL FMI PREVÉ ESTE AÑO UN CRECIMIENTO DEL 4% PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Por encima de EEUU, Alemania, Francia, Italia… Ni “crisis profundísima”, ni recesión, ni otros buenos deseos de la derecha política y mediática española. #CuántoLesDuele”.

Sin embargo, no esperaba que el reconocido economista le sacudiera al responderle con su propia fórmula: “Repitan conmigo. Rebotar no es crecer. España será el único país de sus comparables que no recupere el PIB de 2019 en 2022… con cuatro veces más inflación”.