Irene Montero impulsa una ley para exigir que el ‘sí’ antes de mantener relaciones sexuales sea «entusiasta»

La penúltima gran idea de Irene Montero consiste en aclarar cómo tiene que ser el “sí” previo de consentimiento antes de mantener relaciones sexuales.

Y es que no vale cualquier “sí”, sino que tiene que ser un “sí” sonoro, firme y, en definitiva, “entusiasta”.

La cuestión es cómo saber qué entienden Montero y su pandilla del Ministerio de Igualdad por un “sí entusiasta”.

Dicen que todo lo que no es un SÍ libre y entusiasta es un NO. Y si no se respeta esta regla básica, es una agresión sexual.

Con semejantes planteamientos, salvo que la disposición al asunto se anuncie por megafonía y venga acompañada de lanzamiento de confeti, cualquier relación ¿podría ser presentada como agresión sexual?

El asunto es muy serio pero, sobre todo últimamente, lo del ministerio de Igualdad parece de broma.

¿Qué será lo siguiente? ¿Exigir que todo se haga ante notario y que éste levante acta?