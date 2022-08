Pedro Sánchez prepara el terreno para afiliar al PSOE a la comunista Yolanda Díaz

La última condición que le ha puesto Pedro Sánchez a Yolanda Díaz es que no se parezca a Pablo Iglesias. En otras palabras: el Presidente le pide a su vicepresidenta que no aproveche cualquier situación para mostrar públicamente sus diferencias con el sector socialista del Gobierno.

Primero juró Sánchez que no compartiría gobierno con Podemos porque no podría dormir tranquilo; luego se acostó con Podemos y ahora que cohabita con ellos le pide a Yolanda Díaz que no sea como Iglesias y Belarra. Surrealista.

Con las elecciones generales en el horizonte, la maniobra de Sánchez consiste en convencer a Yolanda Díaz para que abandone su proyecto Sumar y se sume a sus filas.

Dicho de otra manera: antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 es muy probable que la ministra de Trabajo anuncie emocionada que se apunta al PSOE.