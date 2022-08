González y Zapatero allanan el camino a Sánchez para indultar al condenado Griñán

El PSOE activa su maquinaria pesada para lograr el indulto de José Griñán.

Los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero están allanando el camino a Pedro Sánchez para evitar que el expresidente socialista acabe en prisión tras la condena ratificada por el Tribunal Supremo.

La esposa de Griñán, María Teresa Caravaca, y su hijo Manuel presentarán la petición de indulto parcial particular de su esposo y padre, José Griñán Martínez, conforme a los términos del documento.

Recurrida la sentencia, la Sección juzgadora de la Sala Segunda del Supremo, integrada por cinco magistrados comunicó el fallo del recurso de casación —confirmatorio de la sentencia de instancia en cuanto a Griñán se refería— mediante providencia dictada el pasado 26 de julio y ha demorado hasta septiembre la publicación íntegra de la resolución y de los dos votos particulares discrepantes de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo en los que, a reserva de conocer sus argumentos, sostienen que José Griñán no cometió el delito de malversación y, en consecuencia, no procede la condena a seis años de prisión, aunque concurren en la existencia de la prevaricación que comporta la pena de inhabilitación especial.

La petición de los familiares de José Griñán va a estar respaldada con un anexo de firmas que encabezarán los expresidentes del Gobierno y ex secretarios generales del PSOE, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Suscribirán la petición otros ministros de los gobiernos de ambos, pero también personalidades ajenas a la actividad política y otras que no están adscritas, ni por biografía ni por convicciones personales, al Partido Socialista Obrero Español.

Según declaración de varias de las personas que se están encargando de difundir el documento y recabando adhesiones, se enfatiza que la petición de indulto dirigido a Pilar Llop, ministra de Justicia, es de carácter “humanitario” y pretende superar sesgos partidistas, como se acredita con el texto literal de la petición del indulto que huye de cualquier argumentación de carácter político o ideológico.

Los asesores legales de José Griñán han elaborado una solicitud muy trabajada, por completo respetuosa con los tribunales del caso y redactada con sobriedad y precisión. El objetivo es que la petición de indulto parcial particular de la pena de prisión haga que la Audiencia de Sevilla suspenda la ejecución de la sentencia y que, así, el expresidente de la Junta de Andalucía no ingrese en prisión hasta tanto el Consejo de Ministros no resuelva sobre el indulto y lo someta a Felipe VI al que corresponde constitucionalmente, como acto debido, el derecho de gracia a propuesta del Gobierno mediante el correspondiente real decreto, refrendado por la ministra de Justicia.