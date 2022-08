El plan de Abascal: VOX seguirá firme, pero bajará el tono, para sacar a Sánchez de la Moncloa

El partido de Santiago Abascal tiene las cosas bien claras.

Con el inicio del curso político, VOX mandó una directriz clara a sus representantes locales: suavizar el mensaje.

Así lo indican desde ‘El Debate’, donde atribuyen el cambio en la estrategia a la necesidad de mejorar su implantación territorial y de cerrar el goteo de sus votantes al PP tras la presidencia iniciada por Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, el gran objetivo es otro: sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa.

El citado medio desvela que los candidatos de VOX a los comicios locales del próximo año, se ha dado la orden de que sus intervenciones públicas reflejen «el mismo mensaje de siempre, único en toda España», pero «suavizando» las formas.

El plan de Abascal no contempla la opción de dejar de permanecer firme en sus convicciones.

Es importante recordar que muchos ciudadanos todavía no entienden que el Gobierno Mariano Rajoy no derogase a la primera la llamada Ley de Memoria Histórica. Algo que con su mayoría absoluta hubiera sido un trámite relativamente sencillo y hubiese demostrado que no siempre que la izquierda impone una medida la derecha se rinde y no la vuelve a disputar.