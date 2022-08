La humillación de Petro a España que Sánchez toleró y que ‘divierte’ a Marta Flich

Pedro Sánchez vuelve a protagonizar una nueva humillación internacional para España.

Tras tolerar que la bandera de España estuviera al revés en su cena con el Rey Mohamed VI (y hasta en la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid), ahora el presidente del Gobierno permitió ser fotografiado “a los pies de Simón Bolívar”, conocido por su lucha contra los españoles hasta lograr la liberación de países latinoamericanos.

Ambos mandatarios comparecieron en la sala Simón Bolívar de la Casa de Nariño, donde se mostró al presidente español debajo de la imagen del gobernante y símbolo del anticolonialismo español. Una puesta en escena distinta a la que vivió Sánchez en su última visita, en 2018, recibido por el entonces presidente Iván Duque, quien evitó atacar a España.

Es importante recordar que la Casa de Nariño es el palacio presidencial, anteriormente llamado el Palacio de la Carrera, también recibe el nombre de Casa de Nariño en homenaje a Antonio Nariño, el traductor de los derechos del hombre, quien fue su antiguo morador.

A pesar de ser un evidente ataque contra España y la Monarquía, toda la escena resultaba ‘graciosa’ para Marta Flich.

La presentadora de ‘Todo es Mentira’ comentaba la ofensa de Petro entre risas durante el programa del 25 de agosto: “Sánchez fue colocado en una posición muy simbólica, a los pies de Simón Bolívar. No sé si todo esto fue un lapsus o una venganza [por la decisión de Felipe VI de no levantarse ante el paso de la espada del ‘Libertador’]”.

La propia Ana Pardo de Vera reconoció que, si bien duda que sea una “venganza”, tampoco “creo en las casualidades”. Sin embargo, sí le pareció tronchante otro ataque a la Casa Real: el nombrar a Sánchez como “presidente de la república de España”.

Un presunto lapsus que trato de enmendar Gustavo Petro, presidente de Colombia, repitiendo de una tacada hasta en más de cinco ocasiones «Reino de España» en su primera intervención.

Ataque a la corona

Los hechos ocurrieron cuando Sánchez se disponía a comparecer junto al presidente del país Gustavo Petro en la sala Simón Bolívar.

La forma en la que la presentadora del acto ha saludado al jefe del Ejecutivo español ha provocado murmullos y risas por parte de la amplia delegación gubernamental que acompaña a Sánchez en su gira por Iberoamérica, alrededor de unas 25 personas, así como de los periodistas españoles que han viajado con él.

El mismo presidente se ha sumado a esas risas, que han durado apenas unos segundos, a la vez que se hacía el silencio. Posteriormente, han vuelto a presentar a los dos mandatarios de forma correcta.

Tras esa segunda presentación, precisamente, Gustavo Petro ha querido restar hierro al asunto enfatizando que Sánchez era el «presidente del Gobierno del reino de España». Lo ha hecho al principio y al final de su intervención -momento en el cual, por el tono usado, se han vuelto a escuchar algunas risas discretas en la sala en la que comparecían los dos presidentes-.

Pero este error, según manifiesta el gabinete de Gustavo Petro, que supone una incidencia protocolaria garrafal a nivel diplomático, no es una anécdota en las visitas que Pedro Sánchez realiza a nivel internacional para representar a España. Y siempre, como hoy, los protagonistas se ríen o tratan de quitar importancia a unos gestos que, aunque puedan ser errores humanos, tienen una trascendencia especial.

Cabe recordar, sin ir más lejos, lo que ocurrió hace unos meses durante la reunión que mantuvo con el rey Mohamed VI en el Palacio Real de Rabat. Los servicios de protocolo de la Corona de Marruecos colocaron la bandera española boca abajo durante la cena del Iftar (descanso del ayuno). Nadie de Moncloa, que revisa todos los detalles al milímetro, dio orden de corregir esa anomalía. Pues una bandera boca abajo, no es una cosa nimia, ni sin importancia; tiene su significado y además, es uno de los más importantes. Es símbolo de humillación o resignación hacia las posiciones predominantes de otros.