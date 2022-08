¡Perjuro! El coronel Diego Camacho explota contra Sánchez: “Es indigno el cargo que ocupa”

El coronel de infantería retirado, Diego Camacho, ha vuelto a pasar por ‘La Retaguardia’ para hacer un análisis demoledor sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo ocurrido en Colombia, donde se ha presentado a Pedro Sánchez como ‘presidente de la República de España’, mientras el jefe del Ejecutivo se ríe, pone de manifiesto ‘su indignidad porque juró defender la Constitución con lealtad al Rey’. A la pregunta de Eurico Campano acerca de si, desde este punto de vista, el presidente es un perjuro, Diego Camacho responde que ‘a la vista está’. Sánchez es ‘un señor al que presentan como presidente de la República de España y le causa hilaridad, que está posando, como diciendo qué macho soy, y dejando en evidencia al Rey’, añade. Diego Camacho continúa insistiendo en que Pedro Sánchez ‘es indigno de ostentar el cargo que ostenta, después de haber engañado a todos los españoles’.

El coronel Diego Camacho ha esbozado además un análisis pesimista sobre el futuro inmediato de la política española: ‘Los datos no avalan ni la ilusión ni la esperanza de que haya un vuelco electoral’. El PSOE, sigue explicando Diego Camacho, ‘aparte de sus votos cuenta con un suelo electoral constituido por los herederos de ETA y los separatistas. Unos grupos interesados en que Pedro Sánchez no sólo termine la legislatura sino que revalide su cargo porque es un chollo el tenerle en La Moncloa’. El coronel de infantería retirado, que fuera durante décadas miembro de los Servicios de Inteligencia españoles, no tiene dudas en que Sánchez continuará concediendo a estos grupos todo lo que pidan y que está orientado a la deconstrucción de España.

Diego Camacho se ha referido también a la aparición de unas imágenes del monarca marroquí, Mohamed VI, paseando por una calle de París en condiciones dudosas. Aunque se carece de información cierta sobre quién podría estar detrás de la filtración del vídeo, el coronel apunta a un posible interés de los servicios franceses o norteamericanos. En su opinión, el CNI no obtendría un especial interés en el conocimiento de esa escena puesto que podría ser más conveniente para los intereses españoles que se mantuviera en secreto, como arma de presión ante el presunto chantaje a Pedro Sánchez por parte del país vecino.