Los 5 pufos de Pedro Sánchez en el peor verano de su mandato

Pedro Sánchez vivió el peor verano de su mandato.

El presidente del Gobierno no pudo disfrutar del ‘mes de vacaciones’ ante las constantes polémicas que salpicaron al PSOE, los nefastos datos económicos del país y los ridículos que protagonizó dentro y fuera de España.

El socialista empezó con el pie izquierdo cuando anunció su infantil solución para luchar contra la crisis energética: Quitarse la corbata.

Sin corbata y sin sentido

El líder del PSOE, justo antes de iniciar 20 días de vacaciones a todo trapo en La Mareta, anunció con cara de pánfilo en la rueda de prensa de la Moncloa su nueva y espectacular medida contra la Guerra en Ucrania, el Cambio Climático y el disparado coste de la energía:

“No llevo corbata y he pedido a todos los ministros, al sector público y privado que, cuando no sea necesario, no la utilicen porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es”, indicó.

Una medida que, no solo demostró la falta de soluciones reales por parte del PSOE, sino que le costó uno de los varapalos más sonados del verano: «No es que Pedro Sánchez no tenga corbata. Es que no tiene vergüenza quien trata de ocultar la inflación que arruina a los españoles con debates estúpidos», le reprochó Santiago Abascal.

Insultar a Feijóo

Ante el fracaso de sus políticas, el incremento de la inflación, el mayor paro de Europa y una sangría de votos en las encuestas, Sánchez buscó reflotar al partido socialista con una guerra frontal a Alberto Núñez Feijóo.

A lo largo de todo el verano, los ministros de Sánchez y diputados del PSOE acataron la orden de insultar al líder del PP. Comparar al presidente del PP con Donald Trump, presentarle como un rehén de la ultraderecha o tildarle de negacionista no solo resulta chistoso, sino también descriptivo de la catadura del líder socialista y su cuadrilla.

Con la que está cayendo por la crisis económica, un presidente sensato buscaría con denuedo cerrar acuerdos con la oposición, para tratar de paliar problemas tan graves como la crisis energética, el desempleo y el galopante empobrecimiento de España.

El ‘castigo’ de su fallida estrategia llegó de inmediato: Cada insulto de Pedro Sánchez y sus ministros al PP es un nuevo voto para Alberto Núñez Feijóo.

El último sondeo de NC Report desvela que la estrategia del PSOE de atacar sin piedad al líder del PP no solo está haciendo aguas, sino que está catapultando el ‘efecto Feijóo’ a pasos acelerados.

La encuesta demuestra que el PP todavía mejora más sus expectativas y podría sumar otros dos escaños, para llegar a los 142, con un 34 por ciento de los votos y 3.197.828 votos más que los que obtuvo en las últimas elecciones generales de noviembre de 2019.

Los ataques a coro de ministros y dirigentes socialistas contra Feijóo, y con la ayuda de todos los satélites de la izquierda, redundan en 456.225 votos más para el PP en un mes.

En esta encuesta, realizada entre el 23 y el 27 de agosto, el PSOE tiene una proyección de voto que se queda en el 23,8 por ciento, lo que le dejaría entre 90 y 92 diputados. Podría llegar a perder hasta 30 escaños con respecto a las últimas elecciones, como consecuencia del millón de votos que renuncia a apoyar sus siglas. El desgaste socialista se une al que sigue sufriendo Podemos y aleja la posibilidad de que puedan reeditar el Gobierno de coalición.

Fracaso en Latinoamérica

Sánchez intentó escapar de la realidad política española con una gira latinoamericana. Una vez más, el tiro le salió por la culata.

El presidente del Gobierno no logró ningún gran acuerdo durante su visita a Colombia, Ecuador y Honduras, pero sí dejó grandes polémicas que le convirtieron en el ‘hazmerreír’ a ambos lados del charco.

Después de haberse dejado fotografiar a los “pies de Simón Bolívar” por el guerrillero Gustavo Petro en Colombia, el presidente del Gobierno demostró (de nuevo) su nulo protagonismo internacional y tuvo que ver cómo no saben siquiera su nombre en Honduras.

Durante su comparecencia en Tegucigalpa, el líder del PSOE era presentado con otro nombre, lo que le dejó de piedra pero no se atrevió a decir ni ‘mu’: «Excelentísimo señor Don José Pedro Sánchez».

Durante el ocurrente momento, Sánchez daba las gracias a la bienvenida mientras se le escapaba una ligera sonrisa de incomodidad tras escuchar su nuevo nombre compuesto. Era consciente de que era la segunda vez que le presentaban con errores, tras haber sido ‘nombrado’ “presidente de la república de España” en Bogotá, lo que pudo ser un ataque hacia la Monarquía por parte del gobierno de extrema izquierda colombiano.

El error generó una avalancha de tuits burlándose del presidente del Gobierno, ya que no parece que nadie le conozca, siguiera a los países que visita oficialmente. Y que, además, revivió el troleo por el famoso “gracias Antonio” de Mario Dragui.

La UE se ríe de Sánchez

El reconocido ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, dejó con el ‘culo al aire’ al presidente del Gobierno después de que utilizarle como un pésimo ejemplo sobre la capacidad de controlar los precios de la luz y el nefasto efecto que tiene en el bolsillo de las familias más vulnerables.

En declaraciones difundidas a los medios de comunicación por su Ministerio durante el sábado 27 de agosto, Le Maire llama a la prensa francesa a «mirar lo que pasa en España o en Reino Unido con las facturas de la electricidad», porque, según su estimación, ha subido «más del 60% en el último año», mientras que en Francia lo han hecho en un 4%.

Es importante recordar que el ministro es uno de los más veteranos actualmente en el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), lo que hace que las palabras sobre el Gobierno de España sean especialmente dolorosas para el PSOE-Podemos.

Desde Alemania también se burlan del líder del PSOE por su “tren de la vergüenza”.

El diario alemán ‘Frankfurter Allgemeine’ publicó un extenso artículo sobre uno de los grandes ‘hitos’ de los que presume el Gobierno PSOE-Podemos: el AVE de Extremadura. Un medio de transporte que el medio germano describe como el “tren de la vergüenza” para la “segunda clase española”.

El corresponsal en España del citado diario para la Península Ibérica y el Magreb, Hans-Christian Rößler, se explaya describiendo las nefastas condiciones en las que viajan los extremeños y critica el anuncio a bombo y plantillo del llamado «tren rápido» por parte del Gobierno de socialistas y comunistas.

Sacándole los colores a Sánchez y todo su equipo, el reconocido periódico alemán cuenta a sus lectores que «el estreno del nuevo ferrocarril de alta velocidad en Extremadura se convirtió en una vergonzosa avería». Y constata la odisea que supone viajar de la capital española a la portuguesa: «El viaje de Madrid a Lisboa no deja de ser una pequeña vuelta al mundo».

En Extremadura, los primeros viajeros del supuesto AVE se encontraron en un tren desde el que, según el autor, podían observar tranquilamente los toros y los cerdos ibéricos bajo los alcornoques. «Para muchos residentes de la pobre región fronteriza, esta fue una prueba más de que solo son españoles de segunda clase», constata.

Campaña ‘fake’ y protestas

La recta final del verano no ha sido mejor para Sánchez.

A pesar de el PSOE anunció que el presidente del Gobierno participará en 30 actos de calle en la nueva campaña electoral socialista, Esperanza Aguirre ‘dinamitó’ el anuncio al contar la verdad que hay detrás: se tratan de 30 meetings “con alcaldes, presidentes de las Comunidades Autónomas y me imagino que en locales cerrados”.

Esperanza Aguirre pone el énfasis en que “Sánchez no puede estar en la calle” y no por un tema de seguridad, sino “porque cuando sale a la calle el pueblo español le manifiesta su descontento”.

La política recuerda que España se enfrenta a “una inflación está a punto de llegar al 11%, el paro está muy alto”, una situación que no dudan los ciudadanos en reprocharle cada vez que hace una aparición pública, así como sus pactos con los independentistas y con los proetarras.

Lo que sí espera a Sánchez en la calles de España son las protestas de los Policías y de la Guardia Civil.

Tras un verano ‘caldeando el ambiente’ con importantes reivindicaciones, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado darán un paso adelante para presionar al ministro del Interior a su vuelta de vacaciones.

El socialista se encontrará con un otoño en el que tendrá que hacer frente a las demandas de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, quienes acumulan años de malestar con él.

De momento, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y Jusapol han convocado ya para el próximo 24 de septiembre una manifestación en Madrid que esperan que sea la primera multitudinaria del curso.

En ella, como indica el cartel de la convocatoria, pedirán la equiparación salarial de policías y guardias civiles con lo que cobran los policías autonómicos, la igualdad también a la hora de la jubilación y a estas dos peticiones históricas, en esta ocasión, han añadido «recuperar la pérdida de poder adquisitivo por el incremento del IPC».

Pero los sindicatos policiales no se han quedado ahí y a lo largo del verano han continuado con sus reivindicaciones. Así, por ejemplo, todos los cuerpos coinciden en la necesidad de incrementar la plantilla, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional.