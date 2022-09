García Page le monta el “alo presidente” a Sánchez incluyendo guantes, cofia y servicio doméstico.

Cuando el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, hizo público que se convertía en “el monaguillo” de Pedro Sánchez, empezó a demostrar con hechos que no era una afirmación hueca o irreal. Para nada. Es cierto que se ha caracterizado por ser un político que no dice la verdad ni al médico. Ahí está su entrevista con Carlos Herrera para ratificarlo.

Pero hay que reconocerle que en esta ocasión, hay múltiples episodios que avalan su espíritu servicial, sumiso y disciplinado a un Sánchez y sus políticas, aún cuando sus decisiones vayan en contra de los intereses de su propia región castellano manchega.

El último episodio del monaguillo Page ha sido su papel estelar en la celebración del bodrio y farsa de Pedro Sánchez con 50 supuestos anónimos ciudadanos en La Moncloa. Tal y como se ha denunciado en La Razón cargos del PSOE de Castilla-La Mancha también han acudido a este acto, tras el toque de corneta de su jefe García-Page, para rendir pleitesía a su líder nacional y evitar así que un ciudadanos anónimo de verdad le preguntara a Pedro Sánchez lo que no quería escuchar.

Lo que pocos sabían es que Page quería ir más allá. Ser el primero en la lista de súbditos a Pedro Sánchez y para ello se comprometió a llevar a la empleada de hogar -que intervino en dicho pufo- originaria de la localidad ciudadarealeña de Tomelloso. En fuentes de Moncloa se comenta que la garantía que ofreció García-Page a Sánchez fue total y absoluta. No en vano, les confirmó que la mujer seleccionada era empleada de hogar de Toñi Valverde, presidenta de la Fundación CERES de Tomelloso. Una Fundación estrechamente ligada a García-Page. No en vano, el pasado mes de febrero les inauguró -soltando dinero público al mismo tiempo- parte de sus instalaciones.

García-Page, según se comenta en fuentes monclovitas llegó a decir que les facilitaba el perfil perfecto de trabajadora doméstica pues, dicha empleada se pone guantes cada vez que tiene que servir la comida y la cena a la referida Toñi Valverde.

Es el último (habrá que decir el penúltimo porque el manchego sigue prometiendo sumisión a Sánchez) pero no el único.

Así, el pasado mes de abril, los votos del número 2 de Page en Castilla-La Mancha, el diputado nacional Sergio Gutierrez, y los demás diputados manchegos del PSOE sacaron a los etarras de prisión. Por si fuera poco, en el mes de mayo para seguir cumpliendo en su papel de monaguillo de Sánchez, Page ordenaba a sus senadores que se despenalizara las injurias a la Corona y la quema de la bandera de España. Un mes después, los socialistas de Castilla-La Mancha -con su presidente a la cabeza- presumían de sacar de la carcel a golpistas e independentistas.

En uno de los episodios más bochornosos y humillantes, García-Page en su papel servil a Sánchez, ordenaba a sus diputados nacionales blanquear el asesinato de 8 castellano manchegos por parte de ETA Y apenas un mes después daba orden de que sacaran adelante la Ley Bildu