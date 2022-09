Un vídeo demoledor manda a la lona a Sánchez ante el bloqueo en la renovación del CGPJ

La pillada es tremenda.

Pero es moneda de uso común en Pedro Sánchez.

El líder del PSOE, una vez llegado al poder, olvida con facilidad sus antiguas promesas.

Lo peor de todo es que la gran mayoría de sus rimbombantes anuncios y promesas quedaron registrados con ese notario indeleble que son los medios de comunicación.

Y un ejemplo claro lo conforman sus palabras a un grupo de jóvenes en un capítulo de ‘Salvados’ (laSexta) en diciembre de 2014, cuando el hoy presidente del Gobierno prometía alegremente que él estaría dispuesto a renunciar a beneficios de los que ha gozado el bipartidismo como la elección de los miembros del Consejo General el Poder Judicial.

Así lo soltaba ante un Jordi Évole entusiasmado con el líder socialista:

Algunas comodidades del bipartidismo nos han hecho peores. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano de gobierno de los jueces, que eso pasa siempre. Yo estoy dispuesto a renunciar a todas aquellas comodidades que han hecho peor al PSOE.

Igualmente, en entrevistas con otros medios de comunicación, afirmaba campanudamente en esos estertores de 2014 que estaba dispuesto a hacerse a un lado a la hora de designar a los miembros que conformarían el gobierno de los jueces y dejar que fuese una comisión de expertos quien tuviese la decisión de elegirlos:

Estoy dispuesto a recortar el poder de decisión del PSOE en todos esos órganos. Estoy dispuesto a que el PSOE no sea quien proponga a los miembros del Gobierno del Consejo General del Poder Judicial, porque yo soy de los que cree que estas comodidades del bipartidismo, a quien han hecho peor, ha sido al Partido Socialista y por tanto, creo que tiene que ser una comisión de expertos quien filtre a aquellas personas que se consideren capaces de gobernar a los jueces. Quien se postule; y que sean los expertos. Quien decida que sean ellos y no. Y no los partidos políticos.