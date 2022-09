Daniel Lacalle atiza a Sánchez: «El objetivo del socialismo no es el progreso sino el control»

En el programa de ‘La Segunda Dosis’ presentado por Hugo Pereira y emitido este lunes 12 de septiembre de 2022, aparece el economista Daniel Lacalle para tratar temas como la actualidad económica y política del país ofreciendo datos y cuentas reales, no lo que nos comunica el gobierno. Tal es el misterioso caso de la cantidad de euros recaudados por el gobierno, y, a su vez, la infinidad de deudas que tiene.

El gobierno ha recaudado más de 22 mil millones de euros por la inflación extraordinaria. A Lacalle le sorprende esta gran cantidad, afirmando así: «Para hacer eso hay que hacer juegos malabares, es una cifra espectacular. Lo hacen para quedar bien». Es algo sorprendente, ya que es muy complicado recaudar tal cantidad. Por el contrario, la deuda sigue disparada en récord histórico. Ante esto, Lacalle comenta que lo peor que puede existir es el déficit, que sigue siendo más del doble de la cifra, «que ya era muy superior».

Pero, no solo es el déficit en sí malo, lo peor es el déficit estructural. El gobierno nunca hace referencia a este término por lo mal que están sus datos actualmente. Lacalle subraya que el déficit estructural es el que se genera crezcas o no crezcas. En España, se sitúa en 50 mil millones de euros. Lacalle afirma:

«La deuda en términos absolutos ha crecido mucho más pero los pasivos, todas las dudas que no se contabilizan pero que se deben, son mucho mayores. Tenemos pasivos totales que superan los dos billones de euros».

Desempleo

La deuda real pública de España es muchísimo mayor porque la cantidad de deuda que hay actualmente está escondida. Lo mismo sucede con el desempleo, hay mucho más parados que el gobierno no quiere mostrar. Imagina que alguien tiene un contrato fijo discontinuo, cuando deja de trabajar, cobra el subsidio de desempleo. Por lo tanto, está parado pero no aparece en las listas como tal. Se está ensanchando la cifra de personas que están paradas pero no aparecen, sino que aparecen como ocupados. Esta cifra supera los 3 millones de personas.

Para Lacalle en el gobierno no hay gente tonta, saben de más y de sobra que el debate lo tienen perdido. «Pretenden hacerlo todo a la vez el año que viene, tenemos un gobierno en el que hay incompetencia con respecto a sus intereses electorales, aunque también hay incompetencia económica, que es algo evidente. Lo único que pueden hacer para mejorar son los fondos europeos y la presidencia económica», afirma.

Subida de tipos

La subida de tipos puede hacer quebrar a muchas empresas. El problema de solvencia de muchas empresas está saltando en un entorno en el que el gobierno dice que todo va bien. Por lo tanto, la subida de tipos es un problema ante la situación en la que nos encontramos. Ante esto David Lacalle comenta:

«Sin embargo, este no es el mayor problema. Lo peor es cómo se ha diseñado la transición de préstamos ICO a préstamos comerciales».

A la subida de tipos se le suma la cesta de la compra y la intervención que quiere llevar a cabo Yolanda Díaz. Hugo Pereira comenta que es una aberración que una vicepresidenta proponga eso. A lo que David Lacalle comenta:

«Lo es, les da exactamente igual que haya sido un fracaso, errores los comete alguien de derechas y de izquierdas pero solamente los de ultra izquierda dicen: vamos a repetirlo, que seguro que va bien».

Lo más preocupante es que se lleva por delante a los negocios más pequeños. «El objetivo del socialismo no es el progreso sino el control, y cuando fracasa, lo importante es que ya lo controle. Lo único que quieren es controlar».