Un ayudante de Rajoy en Moncloa pone de vuelta y media a Sánchez tras el tráiler de su docuserie

Rotundo rechazo de uno de los ayudantes más próximos a Mariano Rajoy al tráiler de la serie documental ‘Cuatro estaciones’ sobre la vida de Pedro Sánchez en la Moncloa.

Sergio Ramos Acosta, que trabajó siete años en La Moncloa de la mano del expresidente del Partido Popular, puso de vuelta y media al presidente del Gobierno y su equipo tras la difusión de las primeras imágenes de la producción audiovisual.

El actual secretario de Marketing Político del PP Nacional mostró su rotunda indignación al afirmar: “No me creo que hayan podido ser capaces de esto con la que está cayendo en este país. No doy crédito, no tengo más palabras, y si las tuvieran no caben en un tuit”.

Trabajé 7 años en Moncloa como ayudante del presidente Rajoy. No me creo que hayan podido ser capaces de esto con la que está cayendo en este país. No doy crédito, no tengo más palabras, y si las tuvieran no caben en un tuit. pic.twitter.com/6fVTBRqwF8 — Sergio Ramos Acosta (@Sergio_Ramos_A) September 29, 2022

El tráiler de poco más de dos minutos busca presumir de un Sánchez que trabaja “24 horas al día, siete días a la semana”, según afirma Óscar López, jefe del gabinete de Sánchez, en las imágenes conocidas este jueves 29 de septiembre.

En este avance de unos cinco minutos aparece el presidente del Ejecutivo junto a algunos de sus colaboradores más cercanos, como el director de Gabinete de Presidencia del Gobierno, Óscar López, y Manuel de la Rocha, que es responsable de Asuntos Económicos en este organismo de apoyo al presidente, en reuniones y momentos de trabajo. También aparecen otros ministros compartiendo momentos con Sánchez.

Las imágenes muestran, además del testimonio de trabajadores de La Moncloa, la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, el Consejo Europeo en el que se aprobó la excepción ibérica en materia energética y también conversaciones informales de varios ministros antes de entrar a la reunión semanal del Consejo de Ministros. También aparecen extractos de una conversación de Sánchez con sus padres.

Los creadores de esta serie documental, Eduardo Escorial, de Secuoya, y Víctor Martín, director de producción de The Pool, defienden que está alejada «de argumentos puramente políticos o ideológicos» y que pone el foco en «los aspectos más desconocidos de la institución».

«Nuestro propósito es hacer un retrato 360 de todas esas personas que trabajan en La Moncloa, y el presidente del Gobierno es uno más. Queríamos darle esa voz y eco a los 2.700 empleados que se dejan la piel cada día por conducir la democracia», ha asegurado Curro Sánchez Varela. «Era importante contar esta historia con el complejo como un personaje más, repleto de voces fascinantes y experiencias interesantes. Una oportunidad de viajar en el tiempo», ha apostillado.

Los productores descartan que la obra se emita en una televisión pública porque son conscientes «de lo que puede suponer», han recalcado. «Esto es una serie documental con vocación de terminar en un canal o plataforma privada», han sostenido.