Un diputado descubre la “complicidad” del Gobierno de Sánchez en el “cobro indebido” de subvenciones de Facua

El diputado Pablo Cambronero desveló la “complicidad” del Gobierno de Pedro Sánchez al presunto cobre indebido de subvenciones por parte de Facua.

A través de una pregunta desde el Congreso de los Diputados, el político logró conocer que el Gobierno PSOE-Podemos reconoce que “no se ha efectuado ninguna solicitud de reintegro a Facua” de las subvenciones recibidas, a pesar de que la propia organización admite en sus actas “irregularidades contables y engaños a sus socios”, según denunció OkDiario en marzo de 2022.

🔴 Pues el Gobierno admite su complicidad en el presunto cobro indebido de subvenciones por @facua. La propia Facua admitió “irregularidades contables” y a pesar de ello el Gobierno admite que “no ha solicitado ningún reintegro de 2020 a 2022” pic.twitter.com/86jvflu9Ap — Pablo Cambronero 🇪🇦🇪🇸 (@PabloCamPiq) October 4, 2022

El periodista Alberto Ortín accedió a las actas de las reuniones de su dirección donde se reconocía haber cometido irregularidades en la gestión de sus socios. “Entre otras anomalías, la asociación admite haber cobrados cuotas indebidas, y haber contabilizado mal el número de sus asociados (uno de los factores determinantes a la hora de solicitar y recibir subvenciones públicas)”, explica el citado medio.

A lo que agrega: “El acta de la reunión mantenida por la Junta Directiva de Facua Andalucía del día 5 de octubre de 2018, a la que asistió Rubén Sánchez, expone que, tras haber recibido inspecciones de la Dirección General de Consumo, se identificaron ‘cuestiones en la gestión de los socios que son anómalas e irregulares y que deben subsanarse’”.

En diciembre de ese mismo año, el acta de la reunión de la Junta Directiva de Facua Sevilla revela que, a raíz de una auditoría «que hicieron a la Federación cuando tuvimos que declarar el número de socios de pleno derecho», los datos aportados no eran correctos. En ese acta se admite que existen «socios familiares que vienen arrastrándose desde hace años y que no se han dado de baja en el programa».

Y se añade que se ha dado de baja «al socio titular pero no a sus socios beneficiarios o familiares» lo que provoca que exista «un número de socios que no es real, en torno a 4.500 socios». Se trata de un tema muy sensible, ya que se trata de uno de los factores determinantes a la hora de solicitar y recibir subvenciones públicas.

Dos años después, los problemas sobre la gestión y contabilidad del número de socios se mantenían. Así quedó demostrado, según OkDiario, en el acta de la reunión de la Junta Directiva de Facua celebrada el 17 de diciembre de 2020, por videoconferencia, da cuenta de una contabilidad del número de socios anómala que persiste desde hace años.

Números rojos

La dependencia de Facua a las subvenciones del Gobierno es absoluta. Según indicó el diario VozPópuli en mayo de 2022, la organización estaría en números rojos si no contase con los ingresos que recibe en concepto de subvenciones de administraciones públicas

Así lo reflejan las cuentas de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 que han sido facilitadas por la entidad en las tres últimas memorias anuales que ha hecho públicas. En 2018, la organización tuvo unos ingresos totales por valor de 1.439.715 euros, de los que 382.888 euros eran dinero público. Los gastos totales ascendieron a 1.276.924 euros. Según indica Facua, en aquel ejercicio obtuvo un resultado positivo de 162.790 euros.

Sin embargo, son las subvenciones públicas las que salvan a la ONG de anotar saldos negativos a nivel nacional. Si al total de ingresos se le resta la inyección procedente de las administraciones públicas (382.888 euros), la asociación pilotada por Rubén Sánchez habría recibido 1.056.827 euros en 2018. Y con unos gastos de 1.276.924 euros, el resultado sería negativo: -220.097 euros.

Si bien la organización asegura que la mayoría de sus ingresos proceden de cuotas de socios, los datos desvelados por las actas internas y por la respuesta del Gobierno al diputado Cambronero desvelarían que Facua solo sobrevive por ‘comer de la mano’ de Pedro Sánchez y defender sus intereses políticos.