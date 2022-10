Somanta de palos a Monedero por “asomar la patita” a favor de Putin tras su bombardeo a civiles

Juan Carlos Monedero volvió a salir en defensa de los intereses de Vladimir Putin.

Tras el brutal ataque de Rusia contra objetivos civiles en distintas ciudades de Ucrania, el cofundador de Podemos no dudó en intentar echar un salvavidas al Kremlin a través de igualar las operaciones militares de Kiev para echar a los invasores con los bombardeos sobre población civil.

“Uno permite un batallón fascista y el otro convoca a fascistas; uno ejecuta prisioneros y el otro también; uno miente en Kiev y el otro en Moscú; uno vuela un puente y el otro se venga bombardeando civiles. ¿Es que nadie en la política europea va a parar a estos putos locos?”, indicó en sus redes Monedero.

Una afirmación que le costó una somanta de palos por la ruin comparación que intenta poner al mismo nivel las operaciones defensivas de Ucrania con la sanguinaria invasión de Putin.

Uno de los varapalos más virales lo recibió por parte del secretario general del PP de la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano: “Al final asoman la patita. Igualito volar un puente por el entran a invadirte que lanzar bombas en zonas civiles”.

Al final asoman la patita. Igualito volar un puente por el entran a invadirte que lanzar bombas en zonas civiles. https://t.co/QUsUucPeeL — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) October 11, 2022

Sin embargo, no fue el único, ya que también recibió duras críticas de los usuarios de las redes sociales.

Cuando la lucha de un país contra el invasor no cuadra con los dogmas con los que forraban su carpeta, los que llevan años jugando al "No pasarán" se van a la cofradía del "que pasen y no rompan nada".

Caspa española son Monedero y Falange canturreando la misma nana equidistante https://t.co/eDsxnKxAIT — Xavier Colás (@xaviercolas) October 11, 2022

Juan Carlos Monedero es una brújula moral cuyo Norte es el mal https://t.co/ivUgknJ95K — Marcel Gascón Barberá (@MarcelGascon) October 11, 2022

Monedero estuvo a punto de escribir: "Unos ponen las balas, los otros ponen la nuca. Hay que detener a ambos." — Diego Gomez Deck 🇺🇦🇪🇺 (@DiegoGomezDeck) October 11, 2022

¿Cómo era lo de los equidistantes y el extremocentrismo? Aquí, un equidistante entre invasor e invadido, que le parece lo mismo defenderse de un imperio que bombardear ciudades. En 1940 Monedero habría afeado a De Gaulle la resistencia y habría llamado a la concordia con Hitler. https://t.co/5uEpybfDtJ — Sergio del Molino (@sergiodelmolino) October 11, 2022

Otros gestos al Kremlin

Monedero también se ‘lanzó a la piscina’ al acusar a Estados Unidos de estar detrás de las cuatro fugas detectadas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 (dos de la cuales se ubican en el mar Báltico perteneciente a Dinamarca y otras dos, en aguas pertenecientes a Suecia).

Asumiendo por válida la tesis de Rusia sobre el presunto sabotaje norteamericano, el cofundador de Podemos publicó en su cuenta oficial de Twitter:

“Todo apunta a que han sido los EEUU quienes han volado los gasoductos Nordstream 1 y 2. Biden lo advierte, su flota maniobra allí, un eurodiputado polaco lo celebra y el gas licuado gringo se beneficia. EEUU va a arruinar a una Europa cada vez más insignificante. Viva la OTAN”.

Si bien la unidad de inteligencia de la Policía (SÄPO) de Suecia, que se ha hecho cargo de la investigación de las fugas de gas, descartó la posibilidad de que «una potencia extranjera esté detrás» del supuesto sabotaje, para Monedero la culpa recae en la Casa Blanca, lo que le costó un brutal varapalo.

El cofundador de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, considera que el polémico tuit del político de extrema izquierda responde a su defensa de los intereses del Kremlin:

“Monedero, propagandista de Putin y portavoz oficioso de Podemos, partido en el Gobierno, acusando a Biden y la OTAN del sabotaje del Nort Stream. Consignas de Moscú. ¿Nos damos cuenta de lo que eso significa para España y la UE? Es TENER EL ENEMIGO EN CASA”.

Monedero, propagandista de Putin y portavoz oficioso de Podemos, partido en el Gobierno, acusando a Biden y la OTAN del sabotaje del Nort Stream. Consignas de Moscú. ¿Nos damos cuenta de lo que eso significa para España y la UE? Es TENER EL ENEMIGO EN CASA. https://t.co/cjd1tAW9af — Carlos Mtz Gorriarán (@cmgorriaran) September 28, 2022

Es importante recordar que las polémicas acusaciones de Monedero llegan después de que Dinamarca, Polonia, Estados Unidos y Noruega expresaron sospechas sobre el hecho de que las fugas en el gasoducto sean consecuencia de actos de sabotaje ruso, una versión que tomó fuerza después de que los sismólogos de Suecia confirmaron que se registraron explosiones en la zona horas antes de confirmarse las fugas.

Con los medios prorrusos

El cofundador de Podemos no pudo evitar solidarizarse con el Kremlin tras conocer que la Unión Europea prohibía sus canales de propaganda: Russia Today y Sputnik.

El antiguo asesor del régimen chavista saltó tras conocer que la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, ordenó prohibir los medios de comunicación públicos rusos Sputnik y Russia Today por el peligro de difundir propaganda a favor de Vladimir Putin.

A través de su cuenta de Twitter, Monedero afirmó:

“Censurar Russia Today y Sputnik es propio de dictaduras, no de la UE. ¡Todos los medios están sesgados! ¿O es que Antena 3 no miente constantemente? ¿O es que Telecinco no ha informado buscando una guerra donde la interesaba? Lo que censuras fuera lo terminarás haciendo en casa”.

Censurar Russia Today y Sputnik es propio de dictaduras, no de la UE. ¡Todos los medios están sesgados! ¿O es que Antena 3 no miente constantemente? ¿O es que Telecinco no ha informado buscando una guerra donde la interesaba? Lo que censuras fuera lo terminarás haciendo en casa. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) February 27, 2022

Una afirmación que le llevó a llevarse dos varapalos que se hicieron virales en las redes sociales.

El primero fue de Marcos de Quinto, quien tiró de ironía para dejarle en ridículo y demostrar su doble vara de medir.

“Curioso que Monedero no demostrara igual sensibilidad hacia la libertad de información cuando sus amigos de los grupos parlamentarios de la izquierda intentaron vetar a EDA TV y a 7NN de las ruedas de prensa del Congreso”.

Curioso que Monedero no demostrara igual sensibilidad hacia la libertad de información cuando sus amigos de los grupos parlamentarios de la izquierda intentaron vetar a @edatvoficial y a @7NNoticias de las ruedas de prensa del Congreso. https://t.co/nH3nYvcr61 — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) February 27, 2022

Sin embargo, no fue el único, ya que también se sumó Juan Carlos Girauta. El ex de Ciudadanos dejó caer que esa repentina lucha por la libertad de expresión tendría una posible vinculación entre Podemos y Russia Today.

“Hombre, Monedero invocando principios de la democracia liberal. Por primera vez. Para criticar el cierre de canales estatales rusos. Anda, cuéntanos qué tiene Podemos con RT”.

Hombre, Monedero invocando principios de la democracia liberal. Por primera vez. Para criticar el cierre de canales estatales rusos. Anda, cuéntanos qué tiene Podemos con RT. https://t.co/wf5FJIw3ak — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) February 27, 2022

Los usuarios de las redes sociales también se sumaron a las críticas a Monedero por apoyar los medios de propaganda de Putin en plena invasión a Ucrania. Más aún, cuando Podemos lanzó una fallida campaña para intentar vincular a VOX como aliado del Kremlin, un ‘tiro que les salió por la culata’.