Magistral troleo de Alfonso Serrano (PP) al socialista Tezanos por la delirante encuesta ‘cocinada’ en el CIS

La última encuesta ‘cocinada’ por José Félix Tezanos multiplicó por cuatro la diferencia que existe entre el PSOE y el PP.

El último CIS, publicado este 17 de octubre, apuntó en sentido contrario al de todas las firmas sociológicas privadas y catapultó por segundo mes consecutivo a los socialistas de manera que si se celebraran los comicios conseguirían un 32,7% de los votos frente a los populares, que obtendrían un 28,7%.

Unos resultados que llevaron a Alfonso Serrano a trolear épicamente al socialista Tezanos por volver a presentar unos datos a favor de Sánchez, pese a que todos los sondeos llegan a la misma conclusión: Alberto Núñez Feijóo le arrebatará la Moncloa al líder del PSOE de la mano de VOX.

Ante los disparatados resultados del CIS, el secretario general del PP de Madrid no dudó en lanzar un tuit lleno de ironía para desacreditar la encuesta de la entidad pública: “Sinceramente, 4 puntos me parecen muy poco con lo guapo que es el Presidente del Gobierno y lo que le quiere la gente”.

A lo que agregó: “No se le paga tanto a Tezanos para que sea tan rácano con la estimación de voto al PSOE. Si estuviera en Moncloa me indignaría”.

Sinceramente, 4 puntos me parecen muy poco con lo guapo que es el Presidente del Gobierno y lo que le quiere la gente. No se le paga tanto a Tezanos para que sea tan rácano con la estimación de voto al PSOE. Si estuviera en Moncloa me indignaría 😉 https://t.co/SAVKphSCv7

— Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) October 17, 2022