Los españoles explotan ante el pastizal que gasta Pedro Sánchez en asesores

Sánchez sigue haciendo las cosas a su manera, mal y cada vez peor.

Además de no parar de derrochar dinero, tiene el Gobierno con el mayor número de asesores en la historia de la democracia en España. Y, para colmo, en este nuevo año 2023, se incorporarán 46 nuevos asesores. Serán más de 500 y más de 2.000 personas trabajando en La Moncloa, que necesitará una reforma para dar cabida a todos ellos.

Sánchez se gasta «una pasta» en asesores que no necesita. 500 asesores son muchísimos y, mantener sus sueldos, es un gasto innecesario; como también lo es la reforma de La Moncloa, que no se llevaría a cabo si no se incorporase a 46 nuevos asesores al Gobierno más multitudinario de la historia. Con su gestión, Sánchez «está derrochando demasiado dinero».

Los ciudadanos están totalmente en contra de la incorporación de estos nuevos asesores, muchas de las opiniones son: «es exagerado», «son demasiados», «habría que ver que es lo que asesoran». A esto se le suma que, además de incorporar en La Moncloa nuevos asesores, habrá que hacer una reforma que supondrá un gasto de 15.000€ . Esto implica que los transeúntes ‘estallen’ de rabia: «que sigan reformando, así seguirá el país», «es un gasto innecesario», «no me entra en la cabeza». Todos opinan que Sánchez está derrochando y despilfarrando el dinero.

La calle opina es una sección fija en el espacio La Segunda Dosis de Periodista Digital.