La carta “plagada de mentiras” que CCOO y UGT mandan a los diputados para enfrentarles con empresarios y autónomos

Los sindicatos quieren poner a los diputados en ‘guerra’ contra los empresarios y hasta con los autónomos.

Desde Comisiones Obreras y UGT enviaron una carta a los miembros del Congreso con la finalidad de solicitar su respaldo a la manifestación convocada para el próximo 3 de noviembre contra las empresas, a quienes acusan de no subir los salarios a pesar de alto índice de la inflación que castiga a los hogares españoles. Eso sí, ni una sola palabra contra el Gobierno de Pedro Sánchez o sus nefastas políticas económicas que han sido incapaces de paliar la subida de los precios.

“Saldremos de nuevo a la calle para denunciar que los salarios no son los responsables de la fuerte subida de la inflación y porque las empresas siguen teniendo importantes beneficios, repercutiendo en sus precios la subida de los carburantes y de la electricidad”, denuncia la carta sindical.

Una misiva que el diputado Pablo Cambronero hizo pública a través de sus redes sociales para denunciar las “mentiras” sindicales y su falta de coherencia por no protestar contra el Gobierno (siendo una nueva demostración de su sumisión a los intereses políticos del PSOE-Unidas Podemos).

“Pues UGT y CCOO me mandan esto, plagado de mentiras, para que apoye su manifestación. No se manifiestan contra el Gobierno, que es el principal recaudador por la inflación y no reduce un euro su gasto desbocado”, denuncia el diputado del Grupo Mixto.