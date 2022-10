Los españoles lo tienen claro: el responsable de la crisis económica es Pedro Sánchez

Lo tienen claro.

Los españoles no tragan las mentiras del Gobierno y entienden que la crisis que nos ahoga es consecuencia de la pésima gestión económica de Pedro Sánchez.

Esto contrasta con el relato oficial. De acuerdo al Ejecutivo el aumento del recibo de la luz, la inflación en cifras históricas, el paro, y el cuadro económico que azota a las familias españolas es responsabilidad del presidente ruso Vladímir Putin por su guerra de agresión a Ucrania, que se ha convertido en el ‘francomidín’ preferido a la hora de esquivar responsabilidades.

Sin embargo, hasta un 55,4% de los españoles no cree en las excusas de Sánchez de acuerdo a una encuesta de Data10 publicada en OKDiario. El sondeo reporta que un 36,1 por ciento de los ciudadanos señala como responsable único de la crisis económica al Presidente de Gobierno. Por su parte, un 19,3 por ciento, señala que los responsables son tanto él como Putin. Una suma que indica que las mentiras de Sánchez no cuelan ya que solo el 21,7 por ciento le atribuye la responsabilidad sólo al presidente ruso. Contrastando con estas posturas, un 6,9 por ciento no le achaca la situación a ninguno de los dos; mientras que un 16 por ciento ha respondido no sabe o no contesta.

Y es que los indicadores económicos ya eran malos previo a la invasión rusa. Un dato demoledor es que España es el único país de la Unión Europea que no ha recuperado los niveles previos a la pandemia antes del conflicto bélico, aunque para Sánchez esto no cuenta. Otro dato que habla por sí solo lo lanza Eurostat, que nos señala como el país donde más aumentó la pobreza en toda la región.

Sin embargo. los resultados cambian de acuerdo a las posturas y militancia política. Los votantes del PSOE sí que creen en la mercancía averiada de Moncloa. Hasta un 46,4 por ciento responsabiliza a Putin por la crisis económica como señala el relato oficial. Solo un 18,8 de los socialistas encuestados señala a Sánchez como el culpable.

Entre los votantes del centro derecha el resultado es abrumador: un 61,7 por ciento ve al también secretario general del PSOE como responsable y solo un 6,2 por ciento estima que el Putin tiene la responsabilidad. Los partidarios de VOX también ven de forma mayoritaria -un 68,1 por ciento- al presidente del Gobierno como el culpable de la crisis.

Llama la atención lo expuesto por los votantes de Podemos que casi no señalan al presidente ruso, solo lo hace el 13,8 por ciento; mientras el 27,6 por ciento estima que la responsabilidad de la situación económica no es culpa ni de él tampoco de Sánchez. Solo un 28,7 por ciento se la endosa a los dos por igual.