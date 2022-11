Eduardo Garzón presume de la Unión Soviética y Daniel Lacalle le corre a gorrazos: “Sueña con una potencia de represión”

Eduardo Garzón salió escaldado tras haber presumido de los ‘logros económicos’ de la Unión Soviética.

El hermano del ministro comunista de Consumo, Alberto Garzón, buscó atacar a Daniel Lacalle, quien denunció en su cuenta oficial de Twitter que: “el decrecimiento como política económica no es una novedad. Es el socialismo. La riqueza sólo se crea o se destruye. No es una tarta que se reparte. Y el socialismo la destruye”.

La riqueza sólo se crea o se destruye. No es una tarta que se reparte. Y el socialismo la destruye.

El decrecimiento como política económica no es una novedad. Es el socialismo.

Para intentar desprestigiar al reconocido economista, Garzón respondía sacando pecho por uno de los modelos políticos y económicos más nefastos de la humanidad.

Una ofensa que le salió cara, ya que el propio Lacalle no dudó en correrle a gorrazos por su osadía: “La Unión Soviética la mayor potencia económica del planeta al nivel de EEUU’ en los sueños de Garzón… Una potencia de represión y miseria y el colapso más sonado de la historia reciente”.

A lo que agregó: “Ese es su ejemplo de socialismo. Una cárcel gigante”.

El varapalo llega una semana después de que el reconocido economista también sacudiera al hermano del ministro comunista por su nefasto análisis del aumento del paro.

Mientras desde UGT se niegan a manifestarse contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras el incremento del desempleo para no agravar el “drama” de los parados, Eduardo Garzón lanza un disparatado argumento para justificar los dramáticos datos publicados por la Encuesta de Población Activa (EPA).

El hermano del ministro comunista de Consumo intentó desacreditar a Daniel Lacalle tras su publicación en redes donde demostraba la grave situación del sector laboral en España:

A lo que respondió Eduardo Garzón con su imbecilidad que se volvió viral en las redes.

“¿Por qué no cuentas que el número de parados ha aumentado porque hay más gente buscando empleo y no porque haya más destrucción neta de empleo? No querrás ocultar algo a tu público, ¿no?”