Sánchez condena a los españoles a la penuria: Manta y vela para el frío invierno

Pedro Sánchez condenó a los españoles a pasar verdaderas penurias durante el inverno.

A mediados de octubre, el presidente del Gobierno ya advertía que se acerca un invierno «duro». Era lo único cierto que advertía durante su comparecencia en el Senado, ya que el resto fueron milongas.

Desde la promesa de que el Gobierno está preparando «para todas las eventualidades» de lo que pueda ocurrir en los próximos meses hasta su pronóstico de que no habría una recesión. No en vano, pocas semanas después desde la Autoridad Fiscal ponían sobre la mesa que España estaba a las puertas de una recesión técnica, mientras que grandes instituciones no descartan una recesión plena en 2023.

La situación dentro de los hogares será aún más cuesta arriba por culpa de las nefastas políticas implementadas desde Moncloa. El periodista Carlos Cuesta advertían que la reforma energética de Sánchez frena ahora la entrada de gas barato para consumir el caro que colapsa los depósitos españoles.

Traducido: la reforma de Pedro Sánchez ha rebajado por decreto el precio de mercado del gas natural empleado para generar electricidad, creando un incentivo artificial al uso de este combustible. Para colmo, ese incentivo no es gratis: no lo pagan las gasistas, pero sí lo paga el consumidor en el recibo de la luz por medio de la tristemente famosa «compensación».

De ahí que Cuesta precise que “como consecuencia de esa predilección por el gas tocado por el dedo político, las órdenes de abastecimiento de gas se sucedieron a toda velocidad ante la cercanía del invierno. Pero el frío está tardando en llegar; el gas acumulado no se ha consumido; y los depósitos de gas licuado están tan repletos que no se pueden descargar los metaneros con contrato de suministro a España mientras se agolpan en las costas. Para colmo, la regasificadora de El Musel (Gijón) permanece cerrada. También por decisión política y nadie sabe con qué argumentos técnicos. Y ahora resulta que hay que hacer hueco a los metaneros como sea”.

A sabiendas de su desastre, Sánchez vuelve a aplicar la misma fórmula: emitir costosos cheques que funcionen como parches a las situaciones que su propio gobierno genera. El mejor ejemplo es el anuncio de la movilización de alrededor de 3.000 millones de euros que protegerá (si se cumplen las estimaciones del PSOE-Podemos) al 40% de los hogares.

Mientras desde el Gobierno de Sánchez siguen avanzando sin rumbo, los españoles ven cómo tendrán que pasar uno de los inviernos más duros que recuerden, luchando contra el mal tiempo con mantas y velas.

