La ‘bromita’ de Echenique contra VOX se le vuelve en contra y reabre una de las páginas negras de Podemos

Pablo Echenique fue por la lana y regresó brutalmente trasquilado.

El portavoz de Unidas Podemos lanzó en redes sociales una ‘bromita’ contra VOX que no tardó en volverse en su contra.

“Este acaba de candidato a la alcaldía de su pueblo por VOX en 3, 2, 1…”, indicó en su cuenta oficial de Twitter el representante de la extrema izquierda, junto a la noticia de un cazador que posó desnudo y con una perdiz atada en sus genitales.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en reabrir una de las páginas negras de los candidatos de Podemos para darle a Echenique una cucharada de su propia medicina. De ahí que le recordasen a Pilar Baeza, la candidata podemita a la alcaldía de Ávila que fue condenada a 30 años de prisión por asesinato.

“Superar a Podemos en candidatos a la alcaldía es difícil, Pablo”, le trolearon. Un ‘zasca’ que se volvió viral en las redes sociales.

No es la primera vez que una ‘bromita’ de Echenique contra VOX acaba estallándole en la cara.

El 10 de octubre, portavoz de Unidas Podemos intentó burlarse del ‘VIVA 22’ a través de un tuit donde afirmó: “Me declaro absoluto fan de los Take That nazis que tocaron ayer en el bolo de VOX’.

Una publicación que respondió Iván Espinosa de los Monteros con un irónico “cuando caes en cuenta de que estás empezando a perder la batalla cultural”. Una publicación que se tomaban a risa las palabras de Echenique.

De ahí que saliera en su defensa la diputada de Podemos Martina Velarde, quien intentó echar un cable al portavoz de su partido de extrema izquierda con una publicación donde retaba directamente al portavoz de VOX: “Pero si vais cuesta abajo y sin frenos, por favor que todo el país se está riendo de vosotros”.

Una afirmación que aprovechó el diputado del partido de Santiago Abascal para lanzar un épico ‘zasca’ contra Podemos, recordándole al partido de extrema izquierda que están a un paso de la desaparición del escenario político en España.

“Me parece que no has entendido bien de quién se están riendo…”, advertía Espinosa de los Monteros, quien agregó en su publicación en redes sociales: “Por eso viene bien un repasito de #MatemáticasParaProgres”. Un tuit donde arrasó con el partido creado por Pablo Iglesias (entre otros) recordándole sus resultados electorales más recientes: “Madrid: VOX 13, UP 10; Castilla y León: VOX 13, UP 1; Andalucía: VOX 14, UP 0, Por Andalucía 5. Cuesta abajo y sin frenos!”.