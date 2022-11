Reverte recicla un tuit para sacudir a Sánchez por exhumar a Queipo de Llano

Arturo Pérez-Reverte recicló un viejo tuit para sacudir hasta los huesos a Pedro Sánchez.

El Gobierno del PSOE-Podemos buscó en la exhumación de Gonzalo Queipo de Llano un chute de popularidad al observar cómo las encuestas siguen dándole como el gran perdedor de las próximas elecciones generales, lo que le sitúa con un pie fuera de la Moncloa.

Toda la polémica hizo que el reconocido escritor decidiera zanjar el tema recuperando un tuit donde analizaba el uso político de la dictadura de Francisco Franco y recordaba que “el problema son los hijos de puta vivos, no los muertos”.

“No sé por qué, hoy me he acordado de este viejo tuiteo que nunca dejan envejecer del todo”, publicó Pérez-Reverte junto a la captura de su breve análisis que ponía en muy mal lugar tanto al presidente del Gobierno, como a sus ministros y seguidores socialistas.

“El franquismo acabó hace cuarenta años, criatura. Ahora solo es un espantajo para entretener a simples como usted; algo que no se creen de verdad ni quienes lo reivindican ni quienes lo denuncian. El problema de España son los hijos de puta vivos, no los muertos. Y los tontos…”.

No sé por qué, hoy me he acordado de este viejo tuiteo que nunca dejan envejecer del todo. pic.twitter.com/6pNCxO7Wox

— Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) November 3, 2022