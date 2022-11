Escrache a YOLANDA DÍAZ en un acto en el que publicitaba las bondades de SÁNCHEZ: «¡Vendeobreros!»

Si la teñida Yolanda Díaz y compinches ponen un circo, les crecen los enanos.

El acto de la plataforma Sumar, encabezada por la comunista Díaz, celebrado este 19 de noviembre de 2022 en Feria Valencia se ha visto ruidosamente interrumpido por la irrupción de dos jóvenes, que protestaban airadamente contra las políticas de la vicepresidenta segunda del Gobierno Sánchez.

Ha ocurrido justo cuando Díaz ponía el foco en la responsabilidad de los políticos, sin hacer referencia explícita al exlíder de Podemos Pablo Iglesias, que la señaló en redes este viernes por «ponerse de perfil» y tener una actitud «miserable y cobarde» ante la polémica de la ley del ‘sí es sí’.

«Vamos para darle confianza a la gente. Y de esto va la res pública. No va de nada más. No nos distraigamos, va de vuestras vidas. Y quien se distrae en este camino seguramente no sirve para el fin de cambiar nuestras vidas».

En ese momento, uno de los espontáneos -que se identificaron como miembros de ‘Frente Obrero’- ha intentado acercarse a Díaz gritando:

«Yolanda, la que distraes eres tú. ¿Hay que preguntar la orientación sexual en el paro, para dar un trabajo, para colgaros la medallita?».

Su acompañante gritaba a la vez:

«Fuera vendeobreros. La orientación sexual no crea la miseria, la creáis vosotros».

Rápidamente, el personal de seguridad les ha impedido violentamente el paso hacia el escenario y los ha desalojado de malos modos, entre los gritos del público que asistía al evento.