La ‘bomba de humo’ de Espinosa de los Monteros para evitar saludar a Batet en el acto del Día de la Constitución

Discreta ‘bomba de humo’ de Iván Espinosa de los Monteros en el acto de izado de la bandera nacional con motivo de la celebración de Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados.

Las imágenes en directo permiten ver cómo el portavoz de VOX se aleja cuando Meritxell Batet se acerca, tras acabar los honores, a saludar a todos los representantes de los partidos políticos junto al presidente del Senado, Ander Gil.

Un momento donde la cámara capta, aunque cortado, cómo Espinosa de los Monteros se separa del grupo conformado por los portavoces del PSOE, Patxi López; del PP, Cuca Gamarra; el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, y el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte. También estaban en la escalinata de los Leones, el portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Senado César Mogo y el popular Antonio Román Jasanada.

En representación de la Mesa del Congreso han presenciado el izado la vicepresidenta segunda, Ana Pastor (PP), y la secretaria segunda, Sofía Hernanz, del PSOE; mientras que del órgano de gobierno de la Cámara Alta han estado presentes el secretario tercero, Rafael Hernando, y la secretaria cuarta, Cristina Ayala, ambos del PP.

Batet no tuvo ese ‘cara a cara’ con Espinosa de los Monteros, cuyo partido ya dejó claro que no participaría en los actos conmemorativos del 6-D para no ser cómplice del Gobierno PSOE-Podemos, incluidos sus aliados separatistas, que se «ciscan» todos los días en la Carta Magna.

En este sentido, solo participaron en el acto del izado de la bandera, “pero no vamos a participar de los actos convocados por quienes están actuando como enemigos de la Constitución y la democracia», recalcó Jorge Buxadé.

Es importante recordar que existe una fuerte tensión de VOX con el PSOE dentro del Congreso. Más aún después de que el partido de Santiago Abascal abandonó el hemiciclo del Congreso durante este 29 de noviembre después de la expulsión de su diputada Patricia Rueda por tildar a Bildu de “filoetarras”.

Un término que inquietó al socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ya que sentía que se atacaba al nuevo socio preferente de Pedro Sánchez, como quedo demostrado en los Presupuestos Generales del Estado.

Rueda fue llamada al orden tres veces por negarse a retirar la palabra del diario de sesiones como exigía el socialista como presidente de la Mesa del Congreso (ante la ausencia de Meritxell Batet) y, después, expulsada por el presidente de la Cámara Baja.

La ausencia de Podemos

Podemos no ha acudido este martes al acto de izado de la bandera nacional con motivo de la celebración de Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados.

Ningún portavoz de la formación morada ha estado presente en la escalinata de la Puerta de los Leones, donde sí se ha visto a los miembros de las Mesas de Congreso y Senado así como a los portavoces de los grupos parlamentarios y autoridades militares.

Podemos sí ha anunciado su presencia en el acto institucional organizado por el Congreso de los Diputados, al que asisten Ione Belarra, secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030; la ministra de Igualdad, Irene Montero; Lilith Verstrynge, secretaria de Organización de Podemos y secretaria de Estado de Agenda 2030; Javier Sánchez, secretario tercero de la Mesa y portavoz de Podemos; y María Teresa Pérez, secretaria de Acción Institucional de Podemos.