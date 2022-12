El opaco papel de la mujer de Sánchez en África pone en pie de guerra a los diplomáticos

El papel de Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, hasta hace unos días al frente del África Center del Instituto de Empresa sigue siendo una fuerte de polémicas.

Hace sólo unas semanas la gira presidencial por varios países del continente (Nigeria, Kenia y Sudáfrica) generó muchos comentarios al estar acompañdo por su mujer. No porque la compañía de la esposa de un mandatario sea llamativa sino por los intereses profesionales que ésta tiene en estos países.

Ahora, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que preside José Manuel Albares, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha firmado un convenido con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). Se trata de una inversión de 1.498.000 euros para ejecución de cuatro proyectos en esta región. Así lo ha comunicado el propio AECID a través de un comunicado.

Según Es Diario, desde el ámbio diplomático esta decisión dle Gobierno ha generado importantes resquemores por las pocas explicaciones sobre estas inversiones y por la posible influencia de Begoña Gómez en estas decisiones, ya que, como se ha comentado Gómez tenía hasta hace unos días muchos intereses profesionales en esta región.

Se trata de cuatro proyectos cada uno con una finalidad concreta y que implica a varias instituciones españolas: el primero Modelos Integrados de Alimenteción Escolar en África Occidental, implimentado por la Agencia Regional para la Agricultura y la Alimentación (ARAA), luego el Proyecto Agua y Energía para el aumento de la seguridad alimentaria y el desarrollo socieconómico por parte del Centro de Energía Renovables y Eficiencia Energética (ECREEE), el Proyecto de Economía Circular de Energía Limpia y, por último, el apoyo al Centro de Desarrollo de Género (CCDG) dependiente de la CEDEAO para luchar a favor de la igualdad de género y contra la violencia de género en esta región.

Días después de hacerse pública su marcha del IE como directora del Africa Center y de saberse que ha continuado presentándose con ese cargo en varios eventos de altos vuelos a pesar de que ya no formaba parte de la institución, María Begoña G., nombre que usa en su perfil de Linkedin, movió ficha y anunció su retirda tras muchas polémicas:

«Queridos amigos y amigas. Hay momentos en los que cerramos etapas para abrir otras y seguir aprendiendo y por eso, después de meditarlo mucho he tomado la decisión. Esta ha sido mi última semana en el IE Africa Center. En total, han sido más de tres años de experiencias y aventuras. Más de tres años en los que he tenido la oportunidad de disfrutar y participar de la creación y el desarrollo de grandes proyectos en el continente africano, como las tres ediciones del ‘Social Innovation Retreat’, la plataforma ‘Notes on a Continent’ o el acelerador académico ‘Gurus and Griots’», arranca su carta de despedida pública».