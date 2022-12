Carlos Cuesta denuncia las bobadas en las que Irene Montero malgasta el dinero de los españoles

Carlos Cuesta atiza una vez más a Irene Montero.

El director adjunto de Libertad Digital, Carlos Cuesta, indignado por el trato degradante e insultante de la ministra de Igualdad hacia todos los que defienden los derechos y libertades. Así lo cuenta, con detalles, en el programa de ‘La Segunda Dosis’ de Periodista Digital, junto al director Alfonso Rojo, y emitido el pasado jueves 1 diciembre.

El periodista ha publicado un tuit donde muestra claramente su indignación, y comenta, además, que Irene Montero está en este puesto gracias a su marido, Pablo Iglesias y no por méritos propios:

En la entrevista, Cuesta mencionó la ‘soberana paliza’ que Pablo Motos propinó a Irene Montero en ‘El hormiguero’, demostrando que manipula los vídeos que extracta frases que saca totalmente de contexto, «y que además miente de forma descarada«.

Para el periodista, Irene Montero se centra en un ataque generalizado a los hombres, y eso no es feminismo. «Hembrismo» así es como el periodista califica la gestión de Montero. Nadie está por encima de nadie, y lo que pretende la ministra de Igualdad, es que las mujeres estén por encima de los hombres.

«Yo no soy igual a una mujer ni tampoco soy igual a un hombre. Yo soy yo, y todos los derechos se tienen que defender por igual y ella no los defiende. Soltando violadores no defiendes ningún derecho».