La querella de VOX contra Sánchez por “conspiración para la rebelión” que pone a temblar a Moncloa

Máxima tensión en La Moncloa.

VOX dio un paso adelante y presentó ante el Tribunal Supremo una querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto “delito de conspiración para la rebelión y, alternativamente, sedición”.

Un duro golpe que llega poco después de que el Tribunal Constitucional pusiera freno al golpe de Estado de derecho del PSOE-Podemos, por lo que la querella del partido de Santiago Abascal llega en un momento idóneo: antes de que Sánchez asalte el Poder Judicial.

A las puertas del Alto Tribunal, Santiago Abascal ha asegurado que ha presentado esta querella ante la “ofensiva del Gobierno con sus socios golpistas contra la Constitución”.

“Es una querella con muchísimas pruebas, muy sopesada, con una argumentación jurídica inatacable. Veremos si el tribunal comparte nuestras tesis”, agregó sobre el material que apuntala la solidez de su querella. “Acudimos con la convicción de que tanto la razón como las leyes nos asisten”, precisó Abascal.

A juicio del líder de VOX, la querella se dirige también contra “todos los integrantes de la mesa de diálogo que ha sido convertida en una auténtica mesa de la conspiración”.

Entre los mismos, se encontrarían, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno; ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; la vicepresidenta Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y Oriol Junqueras, el líder de ERC.

Asimismo, desde el partido han presentado acciones legales contra todos ellos por un presunto delito de malversación de caudales públicos, a lo que se añade una demanda contra el exministro de Justicia Juan Carlos Campo “por el delito de prevaricación”.

Abascal ha querido recordar que VOX ha acudido a la Justicia con una querella por conspiración para la rebelión y sedición “y los tribunales hicieron caso omiso” antes del golpe de Estado con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

“Meses después ocurrió, el golpe se produjo”, indicó mientras ha resaltado que posteriormente su agrupación política volvió a acudir a los tribunales, y entonces los líderes independentistas fueron condenados.

Abascal ha querido comparar el golpe de Estado de 2017 con la actualidad, aunque a su juicio ahora se produce de manera paulatina. “No estamos ante un golpe que dinamite la Constitución en un instante, sino ante un golpe sostenido en el tiempo que va tomando pasos ineludibles encaminados no solo a que los condenados sean indultados ilegalmente, no solo a que se eliminen delitos o se rebajen delitos para lograr una amnistía encubierta, sino a facilitar la futura comisión de delitos y que el Estado no tenga defensa cuando algunos declaren la independencia”, ha asegurado Abascal.

El líder político ha insistido en que “no hay un solo español, ni siquiera en el PSOE”, que se crea los argumentos de Sánchez para modificar el Código Penal. “Estamos convencidos de que los miembros de este tribunal tampoco son la excepción”, ha afirmado. Al margen, el presidente de VOX ha anunciado que presentarán recurso ante el Tribunal Constitucional para invalidar lo votado ayer ante el Senado. Así, Abascal ha dicho que está “convencido” de que cuando el Supremo vea la querella contra Sánchez, el delito de sedición, derogado en la Cámara Alta, “vuelva a estar en el Código Penal”.