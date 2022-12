La esperpéntica respuesta de Pedro Sánchez a una periodista sobre su falta de credibilidad

La incoherencia los define.

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a retratarse a sí mismo con una esperpéntica respuesta durante la rueda de prensa posterior al anuncio del ‘tercer paquete anticrisis’ del día de ayer.

En la comparecencia realizada luego del último Consejo de Ministros, el presidente realizó un balance del año pero como suele ser costumbre, no hizo ni la más mínima autocrítica. Al contrario, entró en modo campaña y aprovechó la alocución para atacar al Partido Popular.

Sin embargo, lo que no se esperaba Sánchez era que los periodistas que asistieron al evento le hicieran preguntas distintas a las que tenía las respuestas de antemano, como en sus entrevistas masajes en sus medios preferidos.

Una periodista le hizo una simple pregunta que descolocó a Sánchez. ¿Le preocupa la falta de credibilidad que le ven algunos?, le inquirió May Mariño, de Servimedia. La pregunta además de clara, refleja algo que se preguntan muchos españoles ante los cambios de postura y a los incumplimientos de las promesas electorales del socialista en las elecciones de 2019.

La respuesta de Sánchez fue soltar una retahíla sin sentido para intentar ‘torear’ la pregunta que podía haber resuelto con un simple ‘sí’ o ‘no’. Por supuesto, no faltaron los clásicos ‘francomodines’ como la pandemia o la invasión de Putín, incluso hubo espacio para la emergencia climática, aunque dejó por fuera al volcán y a Filomena.

Luego de este inicio que habría levantar la ceja a más de uno, el presidente no se contuvo y alabó su capacidad de «adaptación» a cualquier situación.

Pero, como no podía ser de otra forma, en su respuesta también atacó al PP y al senador Alberto Núñez Feijóo para terminar su verborrea que no dio respuesta a una pregunta directa.

«Respecto a los fundamentales, que es el cumplimiento de la Constitución y el compromiso con la Constitución; yo primero como líder de la oposición, y ahora como presidente de Gobierno, me he mantenido fiel a ese compromiso. Lo he hecho en la oposición cuando de manera irresponsable el independentismo nos situó ante el abismo de romper la integridad territorial de nuestro país, apoyando el artículo 155 que aprobó entonces el presidente Rajoy, y lo estoy haciendo ahora garantizando la Constitución y su cumplimiento en todos y cada uno de los territorios. Me gustaría que quienes hoy ostentan el liderazgo de la oposición hicieran lo propio. Cumplieran con la Constitución hoy como exigían hace años cuando estaban aquí en el Gobienro».