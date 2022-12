La hemeroteca los condena: Yolanda Díaz, ‘durísima’ contra Pedro Sánchez por la bajada del IVA a los alimentos

Hacer lo contrario a lo que digo.

Ese es el mantra que define al Gobierno PSOE-Podemos. Y es que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, no es el único ‘experto’ en desdecirse. Esta vez le ha tocado el turno a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con la medida estrella anunciada por Sánchez el día de ayer: bajar el IVA a los alimentos.

Díaz no ha dejado lugar a dudas en que considera que esa medida no sirve para ayudar a las familias al momento de hacer la compra. Por el contrario, estima que reducir el impuesto solo beneficia a las grandes empresas.

«Hay una propuesta en el aire. La ha hecho Alberto Núñez Feijóo, que como todo, siempre lo arregla bajando impuestos. Feijóo dice que para atender no a las familias españolas sino a los vulnerables, lo que hay que hacer es bajarle el IVA a los productos de nuestro país. Pues bien, quiero ser clara. Bajar el IVA en un país que gran parte de los alimentos solo beneficia a una parte, ¿sabéis quién es? Las grandes distribuidoras que no harán más que ensanchar sus márgenes empresariales. Es decir, no arreglamos la crisis alimentaria en nuestro país bajándole el IVA, que no es casual que lo pida el PP, y no es casual que lo pidan las grandes distribuidoras bajándole el IVA a los productos de nuestro país».

Así se expresaba Yolanda Díaz hace a penas una semana sobre la bajada de impuestos. Como siempre, acusaba al Partido Popular de intentar beneficiar a las empresas y atentar contra la salud pública y la educación con la bajada de los impuestos. Cabe recordar que Díaz defendía una ‘cesta soviética‘ pactada con los supermercados.

Sin embargo, el día de ayer Sánchez hizo suya la medida que impulsaba Feijóo desde hace meses y durante 6 meses, los huevos, el aceite o la leche; aunque deja por fuera la carne y el pescado, no tendrá IVA, que pasará del 4% al 0%.

Yolanda Díaz hace una semana: “Hay una propuesta que ha hecho Feijóo, que todo lo arregla bajando impuestos: bajar el IVA de los alimentos”. Hoy su Gobierno anuncia la rebaja durante 6 meses del IVA del 4% al 0% para los alimentos de primera necesidad. Así todo… pic.twitter.com/xQ3x8OhDYM — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) December 27, 2022

Pero con esta medida, Díaz no es la única que se ha retratado. Todos los ministros descartaban la medida aplicando la excusa de turno para no aplicarla. Sin embargo, ahora que la aplican y muestran una incoherencia descomunal, no dicen nada sobre la ‘catástrofe’ que significaba implementarlas.

Lo que decían PSOE y Podemos sobre bajar el IVA a los alimentos. Qué SINVERGÜENZAS ! pic.twitter.com/W1z0Ipa1iE — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) December 27, 2022

Sánchez roba el plan económico del PP

La bajada del IVA es solo la última medida ‘robada’ de la agenda del Partido Popular. Tanto Sánchez como todos sus ministros han descartado e incluso burlado, de estas propuestas. Desde la trola de que Bruselas no permitía aplicarlas, que en el Reino Unido tuvieron que echar atrás las rebajas, hasta que estas acciones no benefician a los españoles sino a los grandes empresarios.

Siempre que el senador Feijóo pide una rebaja fiscal, recibe burlas e insultos por parte de un Gobierno que luego sin ruborizarse, las aplica y defiende y la rebaja al IVA de los alimentos es la cuarta medida fiscal de los populares el Gobierno desprecia primero para luego presentarla como suya.

La primera medida fue en marzo del año pasado, con el Impuesto del Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE). El PP defendía bajar el IVPEE del 7% al 0%. Sin embargo, no fue hasta el 21 de diciembre de 2020, cuando el Gobierno aplicó la medida, a través de un Real Decreto alegando la reducción del IVPEE «por la difícil situación de los mercados energéticos».

Otra propuesta rechazada en reiteradas ocasiones fue la rebaja del IVA a la luz. Sánchez se mostró en contra e incluso fue catalogada como «cosmética» e «insuficiente». Sin embargo, el pasado 25 de junio el Consejo de Ministros bajó el impuesto al 5%.

La última medida copiada fue la rebaja al IVA del gas. Al igual que con la luz, el Gobierno Frankenstein se burló y descartó la medida hasta que en septiembre, Sánchez dio marcha atrás en un esperpéntico anuncio que vino solo 12 horas después de que la portavoz de Gobierno, Isabel Rodríguez, la descartase, afirmando que «aquellos que hacen este tipo de propuestas les diría que escuchen bien cuáles son las prioridades en el mundo y en Europa».