Las redes le hacen un traje a Alberto Garzón por su último desvarío

El personaje no tiene propósito de enmienda.

Alberto Garzón, ministro de Consumo, está empeñado en dinamitar todo sector de negocio que goce de cierta prosperidad.

Prácticamente su misión al frente de la poltrona de la que disfruta se basa en prohibir todo y en cambiar las normas a su peculiar capricho.

Uno de sus primeros caballos de batalla fue contra el turismo y a poner en cuestión su contribución al PIB. Los viajes que le metieron desdde el sector fueron tales que acabó por ahuecar el ala ante la evidente metedura de pata.

La emprendió con la publicidad de las casas de apuestas en el deporte y en los medios de comunicación.

Acto seguido se fijó en la industria juguetera a la que acusó de ahondar en el sexismo de los juguetes y hasta promovió una fracasada huelga de los mismos.

Tampoco dejó títere con cabeza a la hora de meter mano a las bebidas azucaradas y gaseosas, así como a los dulces y bollos de toda clase que todos han probado alguna vez.

Por supuesto, cómo no recordar la polémica creada a principios de 2022 con sus declaraciones en un medio británico, en The Guardian, poniendo en solfa al sector ganadero.

Y es que la carne parece que es una de las fijaciones de Gazón, especialmente después de que en verano de 2021 la liase al ‘recomendar’ no ingerir apenas este producto rico en proteínas.

Igualmente, también quiso arrogarse el papel de ‘amo de casa’ para decirle a los españoles cómo debían de ordenar la nevera.

Pues bien, ahora su última cruzada o desvarío tiene un claro receptor, el mundo de la boda.

A este ‘iluminado’, a puertas de las rebajas de enero, no se le ha ocurrido mejor idea que la de pedirle a los ciudadanos que apuesten por una compra sostenible:

Las redes, obviamente, le dieron para el pelo al ministro comunista:

Y ese dato de donde lo habéis sacado? A mi no me habéis preguntado y no, no pienso cambiar mis hábitos por gente como vosotros

— Valtimore (@Valtimore11) December 21, 2022