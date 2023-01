Enésima andanada de Corcuera a Sánchez: «Uno está habituado a ver cómo dice una cosa y hace la contraria»

José Luis Corcuera, quien fuera ministro del Interior entre 1988 y 1993 bajo la presidencia de Felipe González, un histórico del PSOE, se ha despachado contra Pedro Sánchez en una entrevista en el diario El Debate en su edición del 12 de enero de 2023.

Corcuera es una de las voces críticas contra el actual gobierno socialista en coalición con Unidas Podemos. Una lista que ya sumaba nombres históricos como el de Joaquín Leguina, recientemente expulsado del partido por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso.

Al solicitarle que haga un análisis de las actuaciones del presidente a lo largo del año 2022, el que fuera ministro no se muerde la lengua:

De las políticas del presidente Pedro Sánchez muy pocas cosas me sorprenden ya. Uno está habituado a ver como dice una cosa y posteriormente hace la contraria. Desgraciadamente, los españoles han perdido la cuenta. La desaparición del delito de sedición, por ejemplo, me parece uno de los principales errores qué ha cometido este Gobierno.

«Otro ejemplo. Cuando Pedro Sánchez hizo su campaña electoral y dijo con quién iba gobernar y con quien jamás gobernaría. Pasadas las elecciones, hizo justamente lo contrario de lo que había dicho. Es una ausencia de compromiso con la verdad que espero que los españoles no la olviden», añade en su entrevista.

Tampoco ha tenido reparos en hablar de los socios de Gobierno de Pedro Sánchez y sus pactos con los independentisata así como su coalición con Unidas Podemos.

«¿Me puede decir usted algún país en Europa occidental donde en estos momentos haya una socialdemocracia que gobierne con comunistas, con populistas de izquierdas? Ninguno. Hay países en Europa donde la socialdemocracia gobierna con los conservadores de centro. No hay ningún ejemplo en Europa donde la socialdemocracia esté gobernando con partidos de corte comunista. Ninguno, excepto España», puntualiza Corcuera.

Para es que fuera el segundo titular de Interior bajo los mandatos de Felipe González, el presidente Sánchez es un peligro para mantener la unidad de España:

¿Pedro Sánchez es un hombre fiable en aquellas cuestiones que tienen que ver con lo nuclear de nuestro ordenamiento jurídico? No, al menos para mí. Cuando oigo hablar de consultas no vinculantes me pongo en guardia automáticamente. Las fórmulas imaginativas que dicen tener algunos para satisfacer a los independentistas, para mí resultan tan peligrosas como aquellas que desde su raíz son ya peligrosas.