Irene Montero y su relación con lo paranormal o el colmo de la absurdez: «A diario leo el horóscopo con amigas»

La ministra de Igualdad nunca deja de sorprendernos. Irene Montero concedió una entrevista a David Andújar dentro de su podcast Prohibido hablar de política en el Huffington Post el 15 de enero de 2023. Mientras la titular de Igualdad y el influencer se hacían las uñas, el periodista le sacó un tema hasta ahora desconocido en relación a la política de Unidas Podemos.

«Me han dicho que eres muy ‘brujita’, que te gusta el horóscopo», arrancó Andújar. «Me encanta», corroboró. «A diario me meto a leer el horóscopo con las amigas, me parece un tema de conversación que me divierte y me distrae», añadió.

A renglón seguido Andújar comenzó a enumerar características asociadas al signo de Montero (Acuario). Así, la titular de Igualdad se reconoció como «fantasiosa», «pensativa» «independiente», ser una persona que le gusta «ayudar a los demás» y «pudiera ser» que también «inteligente». Sobre su independencia aseguró que «hace mucho que no doy un paseo por el centro. Echo ese menos coger el metro o el autobús porque soy muy independiente».

Montero demostró ser una conocedora del asunto asegurando que «otro tema es el del ascendente». «Le pregunté a mi madre por la hora de mi nacimiento, las 12, lo miré y resulta que mi ascendente es Tauro, aunque no sé exactamente cuál es la relación del ascendente y el horóscopo», añadió. A pesar de lo cuál dejó caer los siguiente: «Imagina Tauro más Acuario».

Elegir entre Esperanza Gracia y el Maestro Joao

Sobre cuáles son sus adivinos favoritos. «Sigo a Esperanza Gracia, el horóscopo negro…», dijo la ministra. «Esperanza Gracia es un poco horóscopo conservador», afirmó Andújar. «Esperanza Gracia lleva toda la vida y ahí sigue. Algo funcionará», puntualizó. Cuando le pidió elegir entre Esperanza Gracia o el Maestro Joao, la titular de Igualdad dio una respuesta que podría servir para la política: «Mientras me digan lo que me apetece escuchar, eso es un poco el horóscopo, si un día te dicen algo que no te gusta…».

Así, en esta charla Irene Montero mostró uno de sus aspectos desconocidos de su vida, su afición al horóscopo. Lo hizo en medio de una entrevista de carácter desenfadado en el inicio de un año electoral que se presenta complicado para su formación y en medio del escandaloso y siniestro fracaso de su Ley del Sí es Sí que ya ha permitido que más de 140 delincuentes sexuales obtengan beneficios en sus condenas. Algo que, la ministra, seguramente, no consultó a los astros.