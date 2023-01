La “repugnante” pregunta del CIS sobre el Constitucional que indigna hasta a los periodistas de laSexta

Nueva polémica por las preguntas del Barómetro de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El sondeo, publicado este 18 de enero, vuelve a demostrar que el instituto que dirige José Félix Tezanos no solo sigue las líneas marcadas por el PSOE de Pedro Sánchez, sino que cada vez se tapa menos.

En el enunciado número 25, el CIS de Tezanos carga contra los magistrados Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, quienes participaron en la votación realizada en diciembre de 2022 y donde se rechazó que fueran apartados de las deliberaciones que hace el Tribunal Constitucional.

En concreto, la pregunta indica:

“¿Y qué opinión le merece que dos magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato estaba caducado por haber concluido el plazo para el que fueron elegidos, tomen parte en votaciones en las que se decide si continuaban o no formando parte de dicho Tribunal Constitucional?”

Un enunciado que indignó incluso a miembros de laSexta. Por ejemplo, Inés García, periodista de ‘Al Rojo Vivo’ y ‘laSexta Noticias’ publicó en sus redes sociales: “Esta pregunta. El enunciado. El CIS”.

Una crítica que fue utilizada por el diputado Pablo Cambronero para acabar de hundir al CIS de Tezanos: “Pues lo pagamos con dinero de todos. Repugnante”.

🔴 Pues lo pagamos con dinero de todos. Repugnante. https://t.co/HQAcSrl9z9 — Pablo Cambronero 🇪🇦🇪🇸 (@PabloCamPiq) January 18, 2023

Algunos usuarios de las redes sociales incluso denuncian que los propios entrevistadores del CIS reconocieron que eran unas preguntas que manipulaban al ciudadano: “Precisamente tengo que decir que me llamaron hace tres semanas para hacerme la encuesta y cuando la entrevistadora me dijo esa pregunta le dije que inducía a la respuesta, y me dio la razón”.

Precisamente tengo que decir que me llamaron hace tres semanas para hacerme la encuesta y cuando la entrevistadora me dijo esa pregunta le dije que inducía a la respuesta, y me dio la razón. — josegv (@josegv_) January 18, 2023

El PSOE ‘pincha’

El Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado en enero sigue siendo el único que pronostica una victoria para el PSOE de Pedro Sánchez, aunque haya tenido que reconocer que está ‘pinchando’.

Para Tezanos y su equipo, el Partido Socialista seguiría siendo la fuerza más votada en las elecciones generales previstas para final de año, aunque el PP le pisa los talones y reduce su distancia mínimamente, quedándose a tan solo 1,7 puntos.

Los ‘populares’ consiguen avanzar tres décimas respecto a la distancia que les separaba de los socialistas en diciembre, cuando se quedaron a dos puntos de la primera fuerza. El PSOE obtendría el 30,2% de los votos, cuatro décimas menos que el mes pasado. El PP también perdería apoyo pero su reducción es menor que la de los socialistas. Pasa del 28,6% de diciembre al 28,5% de enero, una décima menos.

El partido de Alberto Núñez Feijóo es, según este estudio, el partido ganador en intención directa, es decir, sin la llamada ‘cocina’ que se suele realizar en este tipo de encuestas para equilibrar las respuestas ciudadanas con otros componentes sociológicos y estimar así más precisamente la foto del momento. Siempre según esa intención directa, el PP lograría el 23% de los votos, cinco décimas más que el PSOE, que se quedaría con el 22,5%.

Unidas Podemos logra aumentar su apoyo de voto en 1,8 puntos, pasando del 12,4% de diciembre al 14,2% de enero. VOX reduce mínimamente sus expectativas y se queda con el 10% de los sufragios, dos décimas menos que el mes anterior.