Manuela Carmena se ‘disculpa’ con Irene Montero con un nuevo bofetón y pone a ladrar a Iglesias

Manuela Carmena abofeteó a Irene Montero por segundo día consecutivo.

Tras haber sacudido a base de insultos a la ministra de Igualdad desde una entrevista en ‘El País’, la exalcaldesa de Madrid vuelve a cargar contra la Ley del ‘solo sí es sí’ durante su entrevista en el podcast Saldremos Mejores.

Lejos de retratarse por asegurar que Montero y su equipo no corrigen la polémica norma por “soberbia infantil” y de abordar el tema “con tan poca inteligencia”, Carmena insiste en que el error está en Igualdad y no en los jueces. Es decir, que derrumba los argumentos de Unidas Podemos: “No tenían mala intención, pero no está bien redactada la ley”.

“Si aplicas correctamente la ley, se tienen que rebajar las penas a las personas condenadas con anterioridad, es un principio general del derecho”, precisó. En este sentido, niega que los “jueces sean machistas”, como buscaban hacer creer desde la extrema izquierda.

“Lo que ocurre es que los jueces son apegados a la normativa y a la aplicación de las leyes, pero no se puede decir que los jueces en general sean machistas, no es verdad”, sentenció.

Ante los duros ataques que está recibiendo desde Unidas Podemos, la exalcaldesa buscó echarles un cable al asegurar que: “Si miráis el BOE, es muy normal ver que hay rectificaciones de muchas leyes, es común porque aplicar las normas del Derecho es muy complicado”.

Pánico en Podemos

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, lamentó que Carmena haya criticado la ley: «Nunca me habría esperado de una persona como Manuela Carmena que estuviera en contra de la ley», expresó.

También aprovechó el momento para defender la ejecución de la propia Ley: «Pone en el centro el consentimiento de las mujeres y evita que en un juicio puedan preguntar a una mujer otra vez, como hemos visto tantas veces, si cerró bien las piernas».

Sin embargo, las palabras de las exalcaldesa golpearon más fuerte a Pablo Iglesias. El exlíder de Podemos cargó contra Carmena a través de las redes sociales, donde indicó que: «Si la cloaca más repugnante te aplaude, quizá la soberbia es la tuya».

Además, el exvicepresidente segundo aprovechó uno de sus artículos en CTXT para tildar de “repugnante” el “ataque” de Carmena contra la ley del “solo sí es sí”.

«¿Les parece casual que ‘El País’ haga una entrevista a la exalcaldesa de Madrid en la que el titular es su repugnante ataque a la Ley del “solo sí es sí”?, se pregunta. Además, en dicho artículo, se sorprende de que los defensoras “entusiastas” del estilo de Sumar frente al estilo de Podemos fueron contrarios en su momento a que Podemos exigiera entrar en el gobierno, condición de posibilidad de que hoy exista Yolanda Díaz como figura política”.

¿Aliada de Yolanda Díaz?

Carmena, que reconoció en el citado diario que no habla con Pablo Iglesias desde 2018 (cuando se unió al Más Madrid de Íñigo Errejón), también carga contra Unidas Podemos al considerar que se parece “muchísimo” al resto de formaciones políticas del país.

Todo parece apuntar a que Carmena se quiere subir al nuevo proyecto político de Yolanda Díaz, ‘Sumar’, siendo justamente la mayor preocupación de Unidas Podemos, ya que se trata de la formación que amenaza con arrebatarle el voto de la extrema izquierda.

“Una persona que ha sido alcaldesa durante cuatro años de una alcaldía, además, singular, abierta a la sociedad y progresista, tiene la obligación de explicar cuáles fueron los éxitos, los puntos débiles… y lo haría con gusto a todos los colectivos que quisieran reproducir algunos de aquellos elementos, pero solo desde esa perspectiva”, dejaba caer sobre el proyecto de la vicepresidenta segunda.

Da la espalda a Rita Maestre

Según desvela OkDiario, Rita Maestre, candidata de Más Madrid a la Alcaldía de la capital, fracasó en su objetivo de que la exalcaldesa le muestre su apoyo explícito en el arranque de la precampaña electoral. La principal muestra de rechazo llegó este lunes16 de enero, cuando la política de extrema izquierda organizó un desayuno informativo a modo de puesta de largo de su proyecto de ciudad, pero Carmena rechazó ejercer de presentadora de su antigua pupila y ni siquiera ha acudido a ese evento en el Hotel Ritz.

En unas declaraciones en eldiario.es la exregidora afirmó que no está ligada al grupo de Más Madrid, ni al de Recupera Madrid. Carmena dijo que era “muy amiga” de Rita Maestre, pero marcó distancias. Sólo hay fotografías de ambas juntas este mandato cuando coinciden en actos del Ayuntamiento como San Isidro o la inauguración de su retrato oficial.