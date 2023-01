Así usa Podemos TVE para sacarse la ‘espinita’ de las críticas de Manuela Carmena a Irene Montero

Desde Unidas Podemos no están dispuestos a asumir el fracaso de la Ley del Sí es Sí y todo crítica que se hace a la reforma del Código Penal perpetrada por Irene Montero. Victoria Rosell, Delegada del Gobierno para la Violencia de Género no perdió la oportunidad de hacerlo en su visita al programa Cafè d’idees que presenta Gemma Nierga en la desconexión regional de TVE para Cataluña.

Allí Rosell respondió a las críticas de Manuela Carmena al evidente fracaso de la Ley. En su argumento Rosell establecía un paralelismo con la Ley Integral de Violencia de Género de 2002:

«Manuela habrá leído muchas noticias sobre la ley pero no creo que haya leído la ley y haya tomado conciencia del cambio de sistema integral y haya escuchado, porque se nos ha escuchado poco, porque cuando la Ley Integral de Violencia de Género se aprobó en 2004 hubo 187 juzgados que paralizaron su aplicación planteando una cuestión de inconstitucional diciendo que discriminaba a los hombres, que los Juzgados sobre Violencia de la Mujer eran tribunales de excepción… afortunadamente el Tribunal Constitucional desechó todos estos argumentos, pero el pleno fue en 2008».

«Nada más entrar en vigor hubo un incremento de los sobreseimientos, el Poder Judicial no reaccionó bien a esa ley. Hubo unas resistencias clarísimas desde el principio. Con una perspectiva histórica todos estamos orgullos de esa Ley pero en el primer momento hay un choque con el poder más conservador y, a veces, más reaccionario», añadió.

«Tengamos en cuenta todo lo que dice la Ley no nos dejemos llevar por este alarmismo, y si alguien cree que tiene una solución que no sea que el Poder Judicial aplique el derecho transitorio que lo explique. Entiendo que esto es un buen filón para algunas personas que están en el gobierno, cuando nadie nunca pudo prever esto. Si con la misma Ley, muchas Audiencias y Tribunales Superiores determinan que la pena adecuada sigue cabiendo dentro del marco imponible, es la mejor prueba de que el problema no es la Ley», añadió manteniéndose en sus trece.

Muñeco eléctrico, como Carmena os dice a la cara lo que todo el mundo pensamos, ya no os gusta. Pero lo cierto es que hay 245 tíos violadores en la calle por vuestra culpa. Seguid. — Perry Manson (@PerryManson12) January 23, 2023

Algunos usuarios de Twitter no dejaron pasar la oportunidad de recordad la nula capacidad crítica de la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género. «Ahora Carmena es fascista, ayer patrona y madre de UnidasPudrimos», «Pocas pruebas más contundentes de que sois una secta, que dejar por los suelos, con mucha elegancia, a una de vuestras grandes valedoras, porque no sigue el dogma único y se ha salido del redil» o «Muñeco eléctrico, como Carmena os dice a la cara lo que todo el mundo pensamos, ya no os gusta. Pero lo cierto es que hay 245 tíos violadores en la calle por vuestra culpa. Seguid», fueron algunas de las cosas que le soltaron en la red del pájaro azul.