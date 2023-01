El hilarante vídeo donde Sánchez afirma luchar contra la rotación del núcleo de la Tierra desde Moncloa

Pedro Sánchez vive en su propia fantasía.

El presidente del Gobierno parece percibirse como una especie de superhéroe que debe salvar a los españoles de… la irregular rotación del núcleo de la Tierra. Así lo indicó en su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados del pasado 23 de enero de 2023, cuando habló con las “emergencias” que había enfrentado desde su llegada a La Moncloa.

“Hemos tenido que responder a situaciones y emergencias insólitas en estos años. Ayer mismo la ciencia nos dijo que el núcleo de la Tierra… En fin me voy a quedar ahí”, indicó el líder del PSOE al observar cómo se estaba metiendo en un jardín.

Sánchez hacía referencia a un estudio realizado por Yi Yang y Xiadong Song, dos investigadores del Instituto de Geofísica Teórica y Aplicada de la Universidad de Pekín, y, publicado en Nature Geoscience. Una investigación que consideran que la rotación se ha reducido debido a los cambios temporales entre ondas sísmicas repetidas que deberían recorrer el mismo camino a través del núcleo interno.

A pesar de que desde Moncloa y los medios de izquierda y extrema izquierda buscaron pasar por alto el desliz de Sánchez, en las redes sociales se volvió viral el troleo contra el presidente del Gobierno.

Por ejemplo, el jefe de Opinión de ‘El Español’, Cristian Campos, se burlaba al publicar: “Pedro Sánchez mencionando el núcleo de la Tierra tras hablar de las emergencias que ha tenido que afrontar su gobierno es lo mejor que veréis en mucho tiempo. «Me voy a quedar ahí» dice, modesto. No, hombre, no. Queremos saber qué iba luego”.

Pedro Sánchez mencionando el núcleo de la Tierra tras hablar de las emergencias que ha tenido que afrontar su gobierno es lo mejor que veréis en mucho tiempo. "Me voy a quedar ahí" dice, modesto. No, hombre, no. Queremos saber qué iba luego. https://t.co/PRz3m7ywyW — Cristian Campos (@crpandemonium) January 25, 2023

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, también ironizó: “No sabemos como afectará esto del nucleo de la tierra a la gobernabilidad de España, pero estoy seguro de que Sánchez no tardará en echarle la culpa también al PP… Se ve que ayer no tuvo su mejor día… me voy a quedar ahí”.

No sabemos como afectará esto del nucleo de la tierra a la gobernabilidad de España, pero estoy seguro de que Sánchez no tardará en echarle la culpa también al PP… Se ve que ayer no tuvo su mejor día… me voy a quedar ahí. pic.twitter.com/jmIKgzKhlh — Miguel Tellado (@Mtelladof) January 25, 2023

