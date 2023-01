¡Ojo al tuit de Pedro Sánchez! Así se refiere al atentado yihadista en Algeciras

Ni atentado, ni la nacionalidad del asesino.

Pedro Sánchez, tiempo después de que otros líderes políticos condenaran enérgicamente el asesinato de un párroco en Algeciras en lo que ya nadie duda de que fue una acción terrorista con tintes yihadistas, salió a las redes sociales para subir un tuit que clama al cielo.

El presidente del Gobierno socialcomunista evitó en todo momento calificar de atentado la acción criminal y mucho menos referirse a su autor como un magrebí:

Evidentemente, los palos le cayeron por doquier y a dos manos:

Sr. Presidente, la víctima de un atentado islamista por odio a los cristianos no es un fallecido, es un asesinado y un mártir (desde la fe católica). No puede haber víctimas de primera y segunda según se adecue a vuestro reduccionista relato ideológico.

Presidente, me gustaría saber por qué usa el término «fallecido’ para la víctima de este ataque, y la palabra «asesinada» para las víctimas de violencia de género. Gracias pic.twitter.com/ipmDBGc3Gh

No es muy apropiado este mensaje, es un asesinato, y es por odio a una religión, se ha producido en varios templos de culto, curiosamente el presidente Sánchez lo ha obviado. Con ello no pretendo el linchamiento a la comunidad islámica, la mayoría que vive en España no es así.

