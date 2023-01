Sablazo a Sánchez desde Bruselas: La UE teme que los fondos europeos se pierdan en la corrupción del PSOE

Máxima desconfianza de la Unión Europea hacia el Gobierno de Pedro Sánchez.

La presidenta de la Comisión de Control del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, teme que los fondos de recuperación entregados a España se pierda en la telaraña de la corrupción del PSOE.

En una dura entrevista con el diario ‘ABC’, la eurodiputada alemana desveló que Sánchez y su equipo le trasladó en una reunión que el dinero de los fondos de recuperación se había invertido en reformas. Sin embargo, matizó que «no dijeron nada concreto sobre el dinero».

La desconfianza está servida en Bruselas contra el presidente del Gobierno, aún más desde sus reformas al Código Penal para reducir las penas por malversación. No en vano, Hohlmeier pone énfasis en que “rebajar la malversación abre la puerta a la corrupción política”. Un discreto ‘zasca’ a un PSOE envuelto en polémicas por corrupción.

Ante las evasivas y la falta de información de dónde está el dinero europeo, Bruselas da luz verde para que un equipo venga a encontrar respuestas en España.

«Y lo único que podría decir por ahora es que no sé donde está el dinero (…) hasta ahora no hemos recibido ningún dato concreto que nos sirva. Nos han hablado, por ejemplo, de que se han hecho reformas en la legislación laboral, pero esas reformas no necesitan presupuesto y la pregunta vuelve a ser la misma: ¿dónde está el dinero que se ha entregado?», precisó la eurodiputada al citado medio.