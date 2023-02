¡Vaya chapuza! Renfe diseña trenes para Asturias y Cantabria que no caben en los túneles y la ministra de Transportes, callada

¿Ha contratado Renfe a Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio?

Lo que está claro es que los usuarios del sistema ferroviario de Asturias y Cantabria están que trinan al conocerse la noticia de que la empresa estatal ha diseñado unos trenes que, directamente no caben en los túneles.

Y no está la cosa para hacer bromas o chistes recurrentes como que alguien en la compañía ha descarrilado porque la pifia supone, de momento, tirar más de 200 millones de euros y esperar en plazo de tres años para que el desaguisado se resuelva.

Son una veintena de trenes los que iban principalmente para Cantabria, pero también para Asturias, el País Vasco, Murcia, Castilla y León y Galicia. Pero son esencialmente las regiones cántabra y asturiana donde se ha detectado que alguien tomó mal las medidas.

La cuestión de fondo es que ahora nadie quiere dar la cara. Renfe pone toda la responsabilidad en la empresa a la que en el año 2020 adjudicó la construcción de estos trenes, y casi tres años después de esa adjudicación esta empresa ha confirmado que posiblemente las infraestructuras no cumplan con los gálibos de Adif.

El locuaz, cuando le interesa, Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, destacó que lo sucedido es una auténtica chapuza y lamenta que quienes tenían la responsabilidad obviaron los hechos hasta el día de hoy:

Esto ya lo sabían hace meses, lo que no entiendo es porqué no se ha dado a conocer hasta ahora. Estábamos en la idea de que se estaban construyendo de acuerdo a unos proyectos adecuados. Esperamos una respuesta, una respuesta que tiene que ser cuándo vamos a tener esos trenes. No tiene justificación alguna. No sabemos si la culpa es de Renfe o de Adif, pero la chapuza es gorda, gorda.