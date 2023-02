Pedro Sánchez ‘rompe’ con Podemos: tiene que rectificar el pufo de ley de Irene Montero

Pedro Sánchez ‘rompe’ con Podemos y da un paso adelante para rectificar el pufo de Ley ‘solo sí es sí’ de Irene Montero.

El PSOE registró en solitario en el Congreso de los Diputados su propuesta de reforma la polémica normativa del Ministerio de Igualdad. En concreto, se trata de una proposición de ley que mantiene la vuelta a las penas anteriores a la ley si hay violencia o intimidación.

Es decir, recupera la horquilla de entre 1 y 5 años de prisión cuando no haya penetración y de entre 6 y 12 cuando sí la haya, siempre que en esos casos haya habido violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima.

La proposición de ley del PSOE no cuenta con la firma de Unidas Podemos al no haber prosperado las negociaciones de este fin de semana entre los dos socios del Gobierno.

En la exposición de motivos, se asegura que la reforma «no afecta al corazón de la norma, ya que se mantiene íntegra la definición del consentimiento y, por tanto, la esencia de la regulación de los delitos contra la libertad sexual».

Una cuestión que parece no estar garantizada para Unidas Podemos y que era su principal condición para aceptar modificaciones en la ley del ‘solo sí es sí’.

«El consentimiento no se toca», aseguró este domingo Montero, que advirtió: «Quien piense que nos vamos a rendir no sabe lo que nos han enseñado nuestras madres y abuelas».

La secretaria de Igualdad, Andrea Fernández, detalló los aspectos relevantes como la creación en cada provincia de un centro de atención 24 horas para víctimas de agresión sexual. «Es una muy buena ley por mucho motivos», ha dicho.

«Hay que reconocer que no está funcionando adecuadamente. No vamos a cambiar el modelo. El consentimiento no se va a modificar, vamos a reajustar las penas. Esto no va ni de cesiones ni de egos. Acompañamos a las víctimas. Creemos en esta ley y hemos decidido adaptarla», ha afirmado.