¡Que os vea Txapote! El tostón de los Goya se olvida del pufo de Montero

Y el premio a ‘mejor hipocresía’ es para… Los Goya

La reciente edición de los premios al cine español fue un verdadero tostón. Un somnífero lleno de falsas reivindicaciones que buscaban complacer a los de siempre: la izquierda y la extrema izquierda.

El mejor ejemplo fue el discurso de Susi Sánchez, ganadora del Goya a Mejor actriz de reparto por su papel en ‘Cinco lobitos’. Tras recibir el galardón, buscó el aplauso fácil a través de la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, soltando frases como: “Hasta ahora se nos han abierto pocas puertas: la cocina y el dormitorio”.

Irónicamente, en sus palabras de apoyo a las mujeres (y de otras figuras del cine español) no hubo quien decidiera alzar la voz contra la chapucera Ley del ‘solo sí es sí’ y todos los beneficios que ha conllevado para los condenados por delitos de índole sexual. Y eso que era una oportunidad única, con Irene Montero presente para escuchar a esas voces que, hasta la fecha, ha buscado ignorar.

El pufo del ministerio de Igualdad pasó desapercibido en un evento que sí consiguió todo el tiempo y espacio para tocar temas como la “naturalidad de las mujeres” (a través de la falta de maquillaje de Sara Sálamo) o la energía eólica. Pero ni ‘mú’ sobre una normativa que está reduciendo las codenas de violadores y dejándoles salir prematuramente de las cárceles.

Quizá por eso, los Goyas son el justo ganador del premio a la ‘mejor hipocresía’.

¿De verdad no existe nadie dentro de la industria del cine español que esté escandalizado con que 470 condenados por delitos sexuales se hayan visto beneficiados por la polémica ley de Irene Montero?, o es que simplemente no se atreven a incomodar al Gobierno para no morder la mano que les da de comer a través de las subvenciones públicas.

Proetarras

El silencio ante Irene Montero no es la única polémica, sino que también se suma la nominación de la cinta ‘Black is Beltza II’, dirigida por el músico y cineasta proetarra Fermín Muguruza.

El engendro aspira a la nominación de ‘Mejor película de animación en los Premios Goya 2023’.

Vaya por delante que la cinta del proetarra, que mitifica la fuga de dos terroristas de la cárcel de Martutene el 7 de julio de 1985, ha recibido ya más de 200.000 euros en subvenciones de instituciones públicas y que apenas ha tenido 8.000 espectadores.

Estas son las cifras de una película que en el plano moral resulta vomitiva y que la Academia de Cine ha nominado dentro de las mejores cintas de animación.

No se sabe muy bien cómo entiende el concepto de animación la Academia, porque lo único que no admite duda es que anima sin matices a dos miembros de una banda terrorista.

Perderse en milongas sobre la libertad de expresión a estas alturas es hacerle el juego al proetarra Muguruza.

Baste decir que sería imposible que en Alemania una película que elogiara a Hitler y a los nazis pudiera ser candidata a otra cosa que a la condena pública y el desprecio, pero en España los herederos de una banda de asesinos tratan de imponer su relato infame de los hechos con el consentimiento y apoyo, si cabe, del Gobierno socialcomunista.

La película, que se desarrolla en euskera y castellano, comienza rememorando con júbilo cómo los reclusos Iñaki Pikabea, alias Piti, y Joseba Sarrionandia, alias Sarri, condenados por pertenencia a ETA, escaparon de la cárcel en dos bafles del equipo del cantante Imanol el día de San Fermín de 1985.

Una fuga que dio lugar a la canción Sarri, sarri, del grupo Kortatu, del que Muguruza fue fundador. Este tema, que ha sido denunciado por víctimas de ETA por enaltecimiento del terrorismo, también suena en la cinta.

Por todo esto, solo queda decir: ¡Que os vea Txapote!

