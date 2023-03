¿Qué más dará? Patxi, de los nervios entre bolis y bocatas de calamares

Patxi López vuelve a demostrar que está de los nervios por el ‘Caso Mediador’.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados pierde los papeles cada vez que observa cómo la trama de corrupción que salpica a ‘Tito Berni’ está hundiendo al PSOE.

Por ejemplo, el socialista huyó de una rueda de prensa en el Congreso cuando oyó que le preguntaron:

Una pregunta que enfureció al socialista, quien buscó desmentir la vinculación de nuevos diputados del PSOE en las fiestas con drogas y prostitutas: “Traficante de citas…Y eso de los 15 diputados socialistas lo dices tú solo, ¿no?, pues vale…”, indicó mientras huía del micrófono.

No se trata de un caso puntual. En la misma comparecencia ante la prensa también dijo en tono altanero “qué más te dará” cuando un periodista preguntó por cuáles eran los diputados del PSOE que se habían ido a cenar con ‘Tito Berni”. La misma respuesta que lanzó 24 horas después para intentar silenciar a Susanna Griso.

Durante su entrevista en ‘Espejo Público’, el socialista incluso llegó a amenazar a todos los medios de comunicación que están siguiendo el caso.

Griso preguntaba si no sería más fácil dar la lista de los 15 diputados de marras y el entrevistado se parapetaba en el respeto que había que tener por esos parlamentarios a la hora de no ponerlos en el disparadero:

La periodista quiso conocer si solo fueron a cenar y ¡ojo a la respuesta del socialista:

A lo que Griso fue a cuchillo:

López, dándose cuenta del patinazo, se puso de los nervios:

No me malinterprete y no diga lo que yo no he dicho. Yo lo que he dicho es que en algunos casos no porque son los casos con los que hemos hablado y de los que tenemos constancia de que han podido acudir a alguna cena. Punto. Cena. Punto.