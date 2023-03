Fiscalía, ¿tampoco esto de Pam es delito de odio? «Los hombres en España son bastante violadores»

Es lo que pasa cuando se deja pasar una barrabasada tras otra.

Al final se produce el síndrome de la goma dada de sí y ya no hay forma posible de poner un umbral a las burradas de la susodicha.

Si la Fiscalía hubiese dado el alto en su momento a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, posiblemente hace tiempo que ya habría sido cesada de sus funciones.

Pero no, nadie en el Gobierno se atreve a toserla. Irene Montero, su jefa directa, por cuestiones meramente ideológicas rayanas en el sectarismo más recalcitrante.

Y Pedro Sánchez tampoco da el paso para ponerla de patitas en la calle porque sabe que tocar a una podemita de dentro del Ejecutivo es cavarse su propia tumba y su adiós a La Moncloa.

Así que ahora, después del vídeo grabado en la manifestación del 8-M en la que dio cancha a unas niñatas que arremetían contra la madre de Santiago Abascal, se ha permitido el lujo de hacer unas declaraciones que vuelven a ser un delito de odio de libro.

En concreto fue en el marco de una entrevista a Yasss, una web de Mediaset para la audiencia juvenil, donde, a la pregunta sobre la ley Trans aprovechó para lanzar este ataque contra los hombres:

¿Por qué creemos que una persona trans va a quererse cambiar de sexo para violar a alguien? Desgraciadamente, en nuestro país hay muchos agresores sexuales que no necesitan ir al Registro Civil para ser agresores sexuales. Dejemos de estigmatizar, las personas trans no son agresores sexuales. Es una mirada profundamente tránsfoba aquella que piensa que una persona va a pasar por el Registro para cometer una violación. Los hombres no necesitan ir al Registro Civil para ser violadores, lo son y desgraciadamente en nuestro país lo son bastante.