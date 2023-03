María Jamardo: «Los jueces del TC colocados por Sánchez están intentando salvarle»

Pedro Sánchez sigue en las mismas.

El fracaso de la moción de censura de Vox encabezada por Ramón Tamames está a la orden del día, así lo ha reflejado María Jamardo, periodista experta en tribunales en el periódico ‘El Debate’, el pasado miércoles 22 de marzo de 2023, en ‘La Segunda Dosis’, programa de Periodista Digital.

La moción de censura celebrada ha sido uno de los temas más escabrosos del Gobierno de Pedro Sánchez, algo que podría llevarle a su dimisión o quitarle el puesto, ya que cada vez estamos más cerca de las elecciones, que se celebrarán el próximo 28 de mayo. Ante esto, la periodista asegura que, ante un cambio de gobierno:

En la moción de censura, una de las cosas que ha señalado el candidato de Vox, Ramón Tamames, era la no – separación de poderes que debería categorizar a toda democracia y que en España ha sido un problema desde el inicio de esta. Llevamos un total de 45 años con este sistema, a lo que Jamardo asegura que es necesario una regeneración.

«Creo que debería haberse cambiado antes, había mayorías absolutas para cambiarlo, pero también es verdad que hay momentos de puntos de inflexión son de no retorno, y en este momento nos hemos enfrentado a una persona que no tiene límites, y no tiene ningún tipo de pudor en cruzar líneas rojas».