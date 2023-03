El escándalo del PSOE, el trolero Marlaska, los diputeros y Patxi

El PSOE no logra levantar cabeza.

El Partido Socialista se va hundiendo a golpe de polémicas, casos de corrupción y sus ya habituales mentiras patológicas.

La última gran trola del Gobierno cayó por su propio peso en el ministerio del Interior. La diputada Ana Vázquez desveló, durante su participación en ‘La Segunda Dosis’ de Periodista Digital que la salida de Gámez, ficha colocada por Marlaska, es «un cese fulminante debido a la corrupción que envuelve al Ministerio del Interior y al Gobierno del PSOE».

Y es que el cuento de dimisión no cuela y como dijo Carlos Herrera, «hay gato encerrado» porque desvela que la ahora exdirectora de la Benemérita había solicitado declarar en el Hemiciclo.

Destaca que el caso Mediador, el caso Cuarteles y el de los ERE de Andalucía son productos de los malos manejos de los socialistas y que la estrategia del PSOE es intentar «meter en el barro» al organismo de seguridad para salvar el cuello.

Sin embargo, no se trata de la única polémica que lleva el agua hasta el cuello del PSOE.

Patxi López, el portavoz socialista que tan prepotente se puso en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados a finales de febrero de 2023y posteriormente en una entrevista con Susanna Griso en ‘Espejo Público’ (Antena 3) negando la mayor sobre la presencia de 15 parlamentarios del PSOE en una cena en el Ramsés, empieza a ver negro su horizonte.

Y es que, siempre atendiendo a todo lo que viene destapando Antonio Navarro Tacoronte, el famoso mediador utilizado por el ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ‘Tito Berni’, el portavoz del PSOE en la Cámara Baja estuvo muy cerca de los 15 parlamentarios que acudieron al famoso ágape en el exclusivo restaurante madrileño.

No compartió mesa y mantel con ellos, cierto, pero según este testimonio cuesta creer que no se percatara de la presencia de sus compañeros de Grupo Parlamentario en ese local.

En una entrevista en la emisora Decisión Radio, el mediador, haciéndose primero el receloso a la hora de dar el dato, acabó soltando la bomba.

Albert Castillón, conductor del programa, preguntó a Marco Antonio Navarro sobre la identidad del alto cargo socialista que había visto en la cena de marras y esta fue la respuesta:

Era un alto cargo. No estaba en la misma mesa, en la de al lado. No recuerdo si estaba a nuestra izquierda o a nuestra derecha. Ten en cuenta que nosotros estábamos en el Ramses tapados por un biombo. Para ir al baño tuvieron que pasar por delante de la mesa nuestra. No tienen vergüenza.