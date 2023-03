Tus impuestos no van a Sanidad: María Jesús Montero despilfarra 24.000 euros en una cocina nueva

María Jesús Montero demostró que es una falacia que ‘tus impuestos van a la sanidad y la educación’.

Al parecer el erario público se convirtió en una ‘caja chica’ para mejorar la vida de todos los ministros de Sánchez. Así lo desvela la noticia de ‘El Debate’ que desvela cómo la ministra de Hacienda se gastó casi 24.000 euros del erario público en remodelar íntegramente la cocina de la vivienda que habita, sin ningún coste tampoco para ella, en dependencias privadas de su propio departamento.

El periodista Antonio Naranjo desvela que el documento, firmado por la subsecretaria de Hacienda y Función Pública Pilar Paneque, reconoce que: “Se ha precisado de la renovación de la cocina por un importe total de 23.721,38 euros, IVA incluido. Se trata de una reforma sobrevenida que tuvo un alcance prácticamente integral, incluyendo alicatado, techo, pintura, instalación eléctrica y mobiliario de cocina”.

Montero no paga ni un euro de su bolsillo por la vivienda. Se trata de un piso céntrico de la capital que, según indica Naranjo, le hubiera costado hasta 140.000 euros de alquiler a la socialista desde su nombramiento en junio de 2018.

No acaban ahí los privilegios de la titular de la cartera responsable de haber elevado la presión fiscal en España hasta situarla en el ‘Top 3 mundial’, ya que tampoco tiene que encargarse de abonar la factura de la luz, el gas, el agua, el teléfono o cualquiera de los suministros que en la actualidad asfixian la economía doméstica de millones de hogares.

En este caso, la explicación oficial es la siguiente: “Respecto a los gastos de agua, luz y gas de la zona privativa destinada a vivienda de la titular del departamento, que los mismos se engloban en el conjunto de gastos de suministros generales del edificio en el que se ubica la vivienda. Al no existir separación ni de instalaciones ni de contadores en dicho inmueble, no puede hacerse una diferenciación particular de cada uno de ellos. El titular de las facturas emitidas por tales conceptos es el Ministerio de Hacienda y Función Pública”.