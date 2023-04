El desesperado esfuerzo de Moncloa para ocultar las millonarias subvenciones a UGT y CCOO de Yolanda Díaz

Pánico en Moncloa para ocultar las subvenciones millonarias entregadas a UGT y CCOO.

El diputado Pablo Cambronero indagó, a través de una pregunta a la Mesa del Congreso, sobre el dinero que desde el Gobierno (en concreto desde el Ministerio del Trabajo y del Imserso) se estaba entregando a los sindicatos aliados del PSOE-Podemos.

No es secreto para nadie que UGT y CCOO vienen apoyando públicamente al Gobierno de Sánchez, contra el que no se han manifestado en contra a pesar de los elevados datos del paro, inflación, coste de la luz o hasta fuga de multinacionales. Una combinación de ideología y bolsillos llenos que convirtieron a los sindicatos en una herramienta más de Moncloa.

De ahí que el diputado del Grupo Mixto quisiera saber hasta qué monto ascienden las subvenciones entregadas a UGT y CCOO. Un dato que asusta a Moncloa, que respondió con mentiras y evasivas para evitar tener que desvelar cuál es la cifra real que se maneja con los sindicatos ‘amigos’.

Cambronero denuncia que el Gobierno comenzó mintiéndole sobre las subvenciones que le llegan a los sindicatos desde el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

“Me dice el Gobierno que UGT y CCOO no han recibido dinero del IMSERSO (mayores) Luego me ponen un enlace donde, tras la visita (no sencilla), se ve que ambos han recibido dinero”, denunció.