Patxi López se ‘disfraza’ de Tezanos para lanzar esta disparatada afirmación sobre el PSOE

Patxi López quiso jugar a ‘disfrazarse’ de José Félix Tezanos.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados lanzó una polémica afirmación que generó risas entre los periodistas y el posterior troleo a través de las redes sociales.

A pesar de que España no recupera el PIB previo a la pandemia del COVID-19, lidera el paro en la Unión Europea y enfrenta una descontrolada inflación en los alimentos, para el socialista “la economía va bien porque las medidas que ha adoptado el Gobierno progresista están funcionando”.

Sin embargo, no fue su única ‘genialidad’. Al mejor estilo del presidente del CIS, López se sacó datos de la manga para promocionar al Gobierno de Pedro Sánchez de cara a las próximas elecciones: “Según todos los estudios es la primera vez que la ciudadanía confía más en el PSOE para gestionar la economía que en la derecha”.

Y agregó: “Hasta ahora, la gente confiaba más en el Partido Socialista para gestionar más los derechos, las libertades, el estado de bienestar. Pero ahora, por primera vez, también confía más en los socialistas y en el Gobierno progresista para gestionar la economía de este país”.

Enfado con Yolanda

López también reconoció que «hubo cosas que le gustaron más y otras menos» de la entrevista de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, emitida el domingo 16 de abril.

Aunque indicó que no vio el programa, afirmó que «le han llegado muchas cosas». «Algunas me han gustado más y otras menos», agregó. Aunque evitó ofrecer datos más concretos, dio a entender que no quedó muy contento con que la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda tildara de “machista” a Pedro Sánchez.

Eso sí, en otro punto de la rueda de prensa, cuando le preguntaba por las críticas de Podemos a la aprobación de la reforma de la Ley del ‘Sólo sí es sí’, López dejó caer un comentario relacionado con las discrepancias entre Podemos y Sumar: «Si alguien a un acuerdo lo llama humillación, así nos podemos explicar otras cosas que están pasando en algunos sitios, ¿verdad?», precisó.